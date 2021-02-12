香港鳳凰衛視傳人事大地震 劉長樂家族走撤

總部位於香港的鳳凰衛視近日傳出高層人事變動，董事長和行政總裁據指都將撤換，由上海社科院書記徐威、央視副台長孫玉勝入主，創辦人劉長樂家族則會退出鳳凰衛視。

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據中央社綜合媒體消息稱，總部位於香港的鳳凰衛視近日傳出高層人事變動，創辦人劉長樂家族退出鳳凰衛視。對此，據香港01，鳳凰衛視投資（控股）有限公司日前在聯交所（香港聯合交易所有限公司）發布公告，證實公司正考慮委任新人選出任行政總裁一職，以分開行政總裁及董事會主席的角色，但目前並無考慮任何其他關於公司董事及高級管理層的變動。公告同時披露目前的董事會成員。3名執行董事分別是劉長樂（主席）、崔強以及王紀言；4名非執行董事分別是簡勤、張冬、黃濤以及孫強。

中央社指綜合香港01、美國自由亞洲電台（RFA）9日消息，政府官員已直接接管鳳凰衛視，由上海市社會科學院黨委書記徐威出任董事長，央視副台長孫玉勝擔任總經理，劉長樂家族則全部退出，新任命尚未正式對全體員工公布。據消息，徐威出身媒體業，長期任職於上海，主管宣傳部門，曾任上海市政府新聞辦公室主任。孫玉勝長期在中央電視台工作。

消息還說，鳳凰衛視這次人事調整與旗下鳳凰金融“爆雷”案有關。近年不少中國大陸投資者出於對鳳凰衛視的信任，將資金出借給鳳凰金融，由鳳凰金融貸給需要資金者，從中獲取不算高的利息。不過，去年9月上旬，鳳凰金融在沒有任何公告和通知的情況下突然停止網貸產品。同月底，鳳凰金融發表聲明回應外界“跑路”猜測，稱停止網貸業務是因為“部分產品回款不及時”。

同年11月5日，鳳凰金融再發公告說，將“最大程度保護出借用戶權益”、“正在制定多樣性的退出管道，幫助出借用戶開展退出工作”。數月來，出借人與平台負責人多次交涉，反覆在微博等平台投訴，甚至圍堵辦公大樓，但遲遲未見還款方案。據表示，截至去年10月，鳳凰金融平台用戶達7萬餘人，遍布中國各地，存量借貸餘額約人民幣98億元。

該報道引據自由亞洲電台，鳳凰衛視於1996年3月在香港開播，創辦人及董事會主席為前中共解放軍軍官劉長樂。公司一直對外表示是以香港為基地的傳媒機構，並於2000年6月30日在香港創業板掛牌上市。不過，自由亞洲電台表示，不論營運模式、新聞報導編輯方針或是員工，鳳凰衛視都更像一家中國新聞機構。事實上，鳳凰衛視的觀眾群都是以中國大陸為主。