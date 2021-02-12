騰訊高管腐敗調查微妙 或涉頂層與孫立軍案？

騰訊周四表示，該公司一名高管被中國當局拘留是因為牽涉到個人腐敗案，與公司旗下的社交媒體軟件Wechat或微信並無關係。華爾街日報稍早報導稱，騰訊一名高管被中國官方拘留，因涉及一宗腐敗大案的調查。有消息指騰訊涉案高管捲入落馬前公安部副部長孫立軍案中。消息說，中國當局正在調查騰訊高管張峰與孫力軍分享了哪些信息，以及孫力軍可能利用這些信息做什麼。

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據路透社報道，騰訊稱高管被中國當局拘留是涉嫌“個人”腐敗，與公司旗下Wechat無關。但華爾街日報稍早稱，騰訊一名高管被中國官方拘留，因涉及一宗腐敗大案的調查。該報引述知情消息人士稱，騰訊副總裁張峰從去年開始接受中國反腐機構的調查，因涉嫌未經授權共享WeChat收集的個人信息。

但騰訊堅持該公司高管受調查只是腐敗案而已。路透社說，騰訊在發給路透的聲明中表示，“我們可以證實，本案涉及個人腐敗嫌疑，與微信或WeChat無關。”

據自由亞洲引述美媒，指騰訊高管涉泄微信數據而被拘。

美國媒體《華爾街日報》引述知情人士消息稱，騰訊副總裁張峰（Zhang Feng）自去年開始接受中國反腐機構的調查，因他涉嫌未經授權共享微信收集的個人訊息，並將數據移交給正在北京接受調查的前中國公安部副部長孫力軍。知情人士還透露，當局正在調查張峰與孫力軍分享了哪些信息，以及孫力軍可能利用這些信息做什麼。

自由亞洲說，該台曾經報道，孫力軍長期執行公安秘密任務，曾參與過鎮壓法輪功及709大抓捕等，也曾赴武漢指導新冠疫情防控工作，但在去年四月時因涉嫌嚴重違紀違法而“落馬”。

河北省張家口市政府在2018年發布的一份聲明，曾稱張峰為騰訊副總裁，並表示他於該年10月底曾與武衛東市長見面。但騰訊回應外媒表示，張峰未在騰訊擔任過高層或管理職位，此案涉及個人腐敗指控，與微信或海外版WeChat無關。 而騰訊主席馬化騰並未接受調查，也可以自由離開中國。

騰訊集團近日正嚴查自家員工賄賂貪腐的情形。該公司舞弊調查部在今年2月2日發布公報稱，自2019年第四季起，有100餘人因違反“騰訊高壓線”被解聘、永不錄用，40餘人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理，此外騰訊也列出37家涉案公司加入黑名單，從此不再合作。美國媒體彭博社的報道說，此般罕見的自查顯示中國政府對於嚴查政府幹部及企業腐敗的立場日益強硬。

該報道引述《華爾街日報》稱，張峰案凸顯出中國的幾家科技業巨頭可能被捲入中國權力頂層的政治鬥爭中，且北京當局越來越擔心騰訊和其他科技巨頭的數據收集系統對中共的統治權力構成挑戰。今年初外媒披露中國金融監管機關要求馬雲分享螞蟻集團消費者信用資料，近日中國也發布了針對互聯網平台的反壟斷新規，外界推測部分動機是中國政府試圖重新掌握用戶個人數據的控制權。