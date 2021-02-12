BBC報道中揭露新疆性暴力的證人傳安抵美國

據美國基督徒人權組織對華援助協會（ChinaAid）消息，最近通過英國廣播公司（BBC）披露新疆拘留營中發生大規模強姦事件的哈薩克族女子阿瓦爾汗（Gulzira Auelkhan）與她的家人已安全抵達美國。據自由亞洲引述美國國務院在回復該台置評要求時說，中國政府在新疆對維吾爾族及其他少數民族和宗教群體犯有危害人類罪和種族滅絕罪，美國對新疆維吾爾人遭到種族滅絕的認定是不會改變的。國務院在回應中說，中國政府的這些暴行震撼人心，必將面臨嚴重後果，美國將考慮採取措施對施暴者追責，以制止虐待行為繼續發生。

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據自由亞洲報道，揭露新疆性暴力的證人抵美。該報道說，哈薩克族婦女阿瓦爾汗(Gulzira Auelkhan)出生在新疆，於2014年移居哈薩克斯坦。2017年回中國探親期間，中共當局逮捕阿瓦爾汗，並偽造了她的供認書，將她關押在新疆拘留營中18個月。在英國廣播公司（BBC）2月2日的報道中，阿瓦爾汗公開指控被關押在新疆拘留營中的維吾爾族婦女遭到外來漢族男子或工作人員的系統性強姦、性虐待和酷刑。阿瓦爾汗披露，她被迫將在押的維吾爾族婦女脫光衣服並戴上手銬，然後將她們與陌生男性單獨留在房間內。阿瓦爾汗說，當男人離開房間後，她會帶那個維吾爾族婦女去洗澡，並打掃房間。

據BBC報道，除阿瓦爾汗外，還有多名新疆拘留營的倖存者和前工作人員證實了營中發生的性暴行。報道一出，引起國際社會嘩然。中國外交部發言人汪文斌隨後在例行記者會上對此予以否認。2月8日，中國駐英使館官員約見BBC新聞采編部主任芒羅，就BBC近日“涉疆假新聞”提出嚴正交涉。2月11日，中國國家廣電總局通報，因BBC涉華報道“損害中國國家利益，破壞民族團結”，國家廣電總局叫停BBC在中國境內落地，並對其新一年度落地申請不予受理。

自由亞洲說，向BBC表達嚴重不滿後，中國宣布不允許BBC的電視節目在中國落地。

據對華援助協會消息，新疆伊寧縣委書記曾經聲稱，如果阿瓦爾汗對新疆拘留營中發生的性暴行保持沉默，她將得到二十五萬元人民幣的賠償，但阿瓦爾汗拒絕了。她說：“我拒絕了這筆錢，因為我渴望自由。當我回到哈薩克斯坦時，我想讓其他人知道發生了什麼……如果我拿錢並保持沉默，我將失去自由。”

據該報道，2月9日，阿瓦爾汗及家人已安全抵達美國。

自由亞洲說，美國喬治城大學歷史學教授、新疆問題專家米華健（James Millward）告訴該台，由於中國打壓言論自由，使得新疆拘留營中發生的性虐待難以得到系統證實，但BBC的報道彙集了多個互相佐證的獨立證詞，具有可信度：“關於中國各地黨政官員的官僚腐敗現象屢見不鮮，其中經常涉及性行為。沒有理由不相信，過去幾年在新疆建立的大規模拘留營中，不會以更可怕的方式發生同樣的事情。”

據米華健指出，報道所披露的，工作人員將電棍插入維吾爾族女性在押人員生殖器以實施折磨是有證據可循的，中國官方的否認缺乏可信度：“中國官方說謊的次數太多了。研究人員在2017年和2018年獲得的中文官方文件指出，新疆當局正在為所謂的‘職業學校’購買電棍和其他控制物品，這些訂單證據在新疆城市發布的在線招標中很容易找到。”

米華健認為，美國應聯合國際社會對中國政府在新疆拘留營中實施的暴行予以制裁：“美國現在有一套工具，包括《全球馬格尼茨基法》、《維吾爾人權政策法》和《維吾爾強迫勞動法》來制裁中國對維吾爾人的人權侵犯。美國還應聯合其它22個譴責新疆暴行的國家，鼓勵其他國家發展和利用美國目前就新疆問題對中國政府實施的制裁，並在這些國家在面臨中國的報復時提供支持。”

自由亞洲說，在美國的人權組織“聲援維吾爾人運動”（Campaign for Uyghurs）發言人米爾薩普（Julie Millsap）對該台表示，在“聲援維吾爾人運動”組織救助的案件當中，有很多遭遇過性虐待的類似案件：“這對我們來說是非常痛苦的，無論是女性還是為人權而努力的人。我們對拜登政府在制定對華政策時關注這個問題很有信心，我們看到了很多支持性的信號，國務卿布林肯和拜登總統都將就侵犯人權的現狀對中國追責。我們相信新一屆政府會在對華政策上將應對新疆發生的侵犯人權的問題視為首要事項。”