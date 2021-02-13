世衛調查組員透露：中國拒絕向世衛組織團隊提供早期新冠病例的原始數據

參加世界衛生組織專家小組前往中國武漢調查新冠病毒源頭行動的一名調查人員Dominic Dwyer說，中國拒絕向世界衛生組織領導的調查大流行根源的小組提供早期COVID-19病例的原始數據，這可能會使人們更加難以理解爆發的開始方式。

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據路透社今天發自上海的報道稱，一位小組成員說，中國拒絕向世衛組織團隊提供早期COVID病例的原始數據。這位做出透露的專家，是澳大利亞研究人員Dominic Dwyer，是世衛組織團隊成員之一，傳染病專家。他今天表示，研究小組已要求獲得中國從2019年12月武漢爆發的早期階段就發現的174例患者的原始數據以及其他病例，但僅提供了摘要。

據Dominic Dwyer說，這種原始數據被稱為“行列表”，通常會被匿名化，但包含詳細信息，例如對個別患者提出了哪些問題，他們的反應以及如何分析他們的反應。Dominic Dwyer在星期六通過悉尼的視頻電話告訴路透社：“這是爆發調查的標準做法。”

Dominic Dwyer目前正在接受隔離檢疫。Dominic Dwyer說，獲取原始數據尤為重要，因為174例病例中只有一半暴露於華南市場，而華南市場是武漢目前遭封閉的海鮮批發中心，最初發現該病毒。

Dwyer說：“這就是我們堅持要求的原因。” “為什麼要求沒有被接受，我無法發表評論。無論是政治上的還是時間上的還是困難的...但是，我不知道是否還有其他原因導致數據不可用。或這只能猜測。”

據該報道，儘管中國當局提供了大量材料，但Dominic Dwyer說，在團隊的最終報告中將提到訪問原始患者數據的問題。 世衛組織認為，他們收到的數據比上一年收到的數據多得多。因此，這本身就是一種進步。

世衛組織周五說，研究小組的調查結果摘要可能最早在下周發布。

這次調查因遭拖延，入境許可擔憂以及北京和華盛頓之間的爭吵而受困擾。美國指責中國掩蓋了最初爆發的嚴重程度，並批評了專家組調查的條件，根據此條件，中國專家主導了第一階段調查研究。

該小組於1月份到達中國，花四個星期的時間調查疫情的起源，但由於疫情措施，該小組僅限於由中國東道主組織的探視活動，並且無法與社區成員接觸。該專家組抵達中國的前兩個星期遭置於酒店檢疫隔離。

《華爾街日報》和《紐約時報》周五早些時候都報道說，中國拒絕交出早期COVID-19病例的原始數據。

據路透社說，世衛組織未回復路透社的置評請求。中國外交部沒有立即回復置評請求，但北京此前曾澄清其在處理疫情方面的透明性以及與世衛組織特派團的合作。

據該報道，Dwyer說，世衛組織團隊內部的工作氛圍是和諧的，但有時與中國同行在數據的解釋和意義上存在“爭論”，Dwyer認為在此類調查中是自然的。Dwyer說，“我們可以談論冷鏈問題，他們可能對數據顯示的內容立場比以前更堅定，但這很自然。我不知道是否有施加有不同意見的政治壓力。可能有，但很難知道。”

路透社說，冷鏈是指冷凍食品的運輸和貿易。

據路透社說，據動物學家，世衛組織任務的另一位成員彼得·達薩克（Peter Daszak）今天周六在這裡發推文說，作為任務的動物和環境工作組的負責人，他有不同的經歷。據彼得·達薩克在回應《紐約時報》時說，“我認為中國同行有信任與開放。我們是立即可以訪問得到重要的新數據。我們改善了我們對可能的新數據的了解。”

路透社說，達薩克沒有立即回應路透社的置評請求。

路透社說，北京試圖對冠狀病毒起源於中國這一觀念進行質疑，指出進口冷凍食品是冠狀病毒的一種管道。星期二，世衛組織代表團團長彼得·本·恩布雷克在一次新聞發布會上說，通過冷凍食品傳播該病毒是一種可能，但他指出，市場賣家出售冷凍動物產品，但也賣包括養殖的野生動物，是值得進一步研究的潛在途徑。