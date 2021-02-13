為孟晚舟解套？華為狀告滙豐銀行

中國電信巨頭華為為了阻止其首席財務官孟晚舟從加拿大被引渡到美國而採取了一項新的法律行動，將英國的滙豐銀行(HSBC)告上法庭，要求其交出相關文件。華為要求獲得它認為將顯示其孟晚舟並沒有像美國當局指控的那樣在有關逃避伊朗制裁的問題上誤導滙豐銀行的文件。

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據美國之音報道稱，為阻止孟晚舟被引渡到美國，華為將滙豐銀行告上英國法庭。消息稱，中國電信巨頭華為為了阻止其首席財務官孟晚舟從加拿大被引渡到美國而採取了一項新的法律行動。2月12日，華為向英國高等法院提出申請，要求獲得它認為將顯示其孟晚舟並沒有像美國當局指控的那樣在有關逃避伊朗制裁的問題上誤導滙豐銀行的文件。

該報道稱，這一法律要求使圍繞孟晚舟案件的地緣政治之爭進一步複雜化。這也增加了總部位於倫敦的滙豐銀行面臨的壓力，該銀行的大部分收入來自中國。

2018年12月，華為創始人任正非的女兒孟晚舟在溫哥華轉機時應美國要求被加拿大當局拘留。美國政府指控華為利用一家名為星通(Skycom)的香港空殼公司向伊朗出售電信設備。孟晚舟正在為避免被引渡到美國而打官司。她在美國被控在華為在伊朗的業務上誤導滙豐銀行從而犯有欺詐罪。

華為的訴訟案集中在孟晚舟2013年8月向滙豐駐香港的一名高管做的PPT演示上，該演示詳細介紹了華為與星通的關係及其在遵守相關規定方面做出的努力。孟的法律團隊指責美國對那次會議做出誤導性的總結，只精心挑選了其中的一些幻燈片。他們想要完整的PPT演示。他們說孟晚舟解釋了華為和星通之間的關係。華為還希望獲得這些記錄，以便更好地了解滙豐銀行里有誰知道這次會議以及會議上討論了什麼。

據華為的律師詹姆斯•劉易斯(James Lewis)在聽證時表示，“為了讓她在加拿大有一個公平的聽證，她需要這些文件，”華為的律師詹姆斯•劉易斯說，美國當局拒絕提供這些文件，但沒有什麼能阻止她的辯護團隊使用這些文件，“如果她能獨立於美國檢察官的披露而獲得它們”。

據該報道稱，滙豐銀行的律師對法官說，這一請求應該被駁回，因為法院對此沒有管轄權。據滙豐銀行在一份媒體聲明中表示，“在英國提出的披露申請沒有任何依據，”該銀行在一份媒體聲明中還表示，“滙豐銀行不是美國這起刑事案件或加拿大引渡程序的當事人。”

據法官福特漢姆(Michael Fordham)說，他的目標是在七天內發布一份書面判決。

美國之音說，孟晚舟被捕事件惡化了中國與美國和加拿大的關係。顯然為了報復，中國拘留了加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)和加拿大商人斯帕沃爾(Michael Spavor)。在加拿大進行的有關引渡孟晚舟的程序將於3月1日恢復，這一程序可能需要數年時間才能結束。孟晚舟在引渡聽證期間獲保釋，被軟禁在她位於溫哥華的豪宅中。