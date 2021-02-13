牛年春節霧霾 指全中國城市因壞天氣與炮竹PM2.5小時濃度快速升高

中國北方今年春節期間霾害嚴重。受到不利氣象條件和燃放鞭炮影響，北方及中部區域部分城市出現空氣重度污染，北京一度嚴重污染。除夕到初一早上，全國城市PM2.5小時濃度快速升高。

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據中央社今天報道說，受到不利氣象條件和燃放煙火鞭炮影響，北京在內的北方及中部區域部分城市出現空氣重度污染。除夕到初一早上，全中國城市PM2.5小時濃度快速升高。

根據中國生態環境部通報，13至14日，氣象條件較為不利，華東、華南、西北、西南大部和華北北部以良至輕度污染為主，東北、西南大部以輕至中度污染為主，華北中南部以中至重度污染為主。預計2月15日擴散條件整體轉好。

受集中燃放鞭炮影響，11日晚間時至12日凌晨2時，全中國城市PM2.5（細懸浮微粒）小時濃度快速升高。京津冀及周邊地區中，河北廊坊市是區域內污染最重城市，空氣品質為嚴重污染，北京、保定、石家莊等7個城市為重度污染。

據中央社說，今年春節期間，北京市空氣污染程度與近3年春節期間相比更嚴重，主要由於受區域性重污染影響，導致PM2.5濃度起點較高，加上擴散條件不利導致的高濃度污染彙聚滯留，期間最大峰值濃度為289微克/立方公尺，較去年同期上升46.7%，並在初一凌晨1時至6時達到嚴重污染。