香港隨北京禁BBC 德國跟英國後下架央視國際

英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）被中國當局禁止在中國落地，包括美國、英國與歐洲聯盟都表達譴責與關切。更讓外界憂心的是，香港電台（RTHK）也跟進中國廣電總局，停播BBC世界新聞頻道及BBC時事一周的節目。而就在英國撤銷中國官方的環球電視網（CGTN）的播出許可後，德國也跟進停播CGTN。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由亞洲報道，中國禁BBC，德國跟隨英國禁中國的CGTN。中國環球電視網（CGTN）繼遭英國下架後，路透社最新報道指出，這導致中國環球電視網（CGTN）無法在德國播出。

根據歐洲多個國家之間多年以來的一項共享執照協議，CGTN是因為在英國有播出許可，才得以獲准在德國播出。而在英國通訊管理局取消播出牌照之後，沃達豐（Vodafone）德國分公司2月12日表示，已經停止在德國一些地區的有線電視網絡中播送CGTN節目。如果CGTN希望繼續在德國播出，必須申請新的牌照。沃達豐是總部位於英國的電信公司。

英國通訊管理局日前表示，屬於中國官方擁有的CGTN“最終控制權在中國共產黨手中”，不符合英國法律規定，撤銷CGTN在英國的播出執照。而在中國國內，一向受重重限制的外國媒體，近來的受限情況更加惡化。中國廣電總局11日禁了BBC世界新聞頻道後，香港電台也跟進停播BBC的節目。

事實上，對絕大部分深受信息管控的中國民眾來說，中國廣電總局禁BBC，影響並不大。在中國，家中裝有衛星設備或是在五星級酒店，才能收看得到包括BBC世界新聞頻道在內的國際媒體。

據該報道，然而，號稱享有“一國兩制”、原本非常容易接受外國資訊的香港，也變得與北京中央保持高度一致。香港電台自己的網頁上明白寫着，根據中國國家廣播電視總局的通報，港台12日晚間11時開始，不再轉播BBC世界新聞頻道及BBC時事一周。香港電台節目製作人員工會就質疑，在一國兩制下，過去從沒聽過香港須要跟隨國家廣電總局的決定。

美國非營利組織自由之家（Freedom House）負責中國、香港與台灣事務的資深研究分析師達特（Angeli Datt）告訴自由亞洲電台她的擔憂：“目前看來，中國是不給BBC落地許可證，我們還要關注中國會不會對BBC的駐華記者採取進一步的報復措施，例如將他們驅逐出境；但我覺得，中國官方對香港下令，香港電台也就停播了BBC，這對香港的新聞自由是非常不好的信號，香港局勢的惡化更為嚴重了。”曾在香港《經濟日報》與《明報》服務多年的資深媒體人王劍就感慨，不只是香港媒體過去百花齊放的年代再也回不去了，香港的“一國兩制”，也宣告壽終正寢。

對於香港電台緊接着停播的作法，BBC發表最新聲明，“譴責中國當局的決定”。包括歐盟、美國國務院與英國外交部也都表達譴責。歐盟12日通過書面聲明促敦中國收回決定，同時也對中國做法導致香港電台停播BBC兩個節目表達關切。歐盟指出，這是香港去年六月實施《國家安全法》後，權利和自由進一步受侵蝕，也是“一國兩制”受削弱的例證。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）11日（周四）表示：美國嚴正譴責中華人民共和國禁播英國廣播公司世界新聞頻道的決定；英國外相拉布（Dominic Raab）也指出，中國當局的決定令人無法接受，這是嚴重侵害媒體自由。

據自由亞洲說，中國國家廣播電視總局11日晚間公告稱，英國廣播公司世界新聞頻道涉華報導有關內容嚴重違反有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，決定不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對新一年度的落地申請不予受理。然而，廣電總局卻沒有說明，是什麼涉華報導違反相關規定，破壞團結。

BBC近來揭露新疆關押維吾爾人的拘留營中，經常發生女性遭性侵和虐待，引發國際關注。中國官方喉舌包括《環球時報》與新華社都發表文章反擊稱BBC造謠，中國駐英國大使館網站更以發言人名義刊發回應指出，BBC涉華報道熱衷編造“世紀謊言”，然而，卻隻字未題BBC究竟報導了什麼“世紀謊言”。

該報道說，外國媒體的報道在中國一向都受限，不但中國民眾無法自由接觸外國新聞機構的網站，過去，像是BBC世界新聞頻道報道六四天安門事件的新聞時，在中國都會出現黑屏的情況。