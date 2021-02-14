中印疫苗外交之戰新回合 中國遭指慢半拍

印度因大量生產新冠肺炎疫苗並開始捐贈鄰國，讓中國因各界對疫苗透明度有疑慮而惱羞成怒，中國共產黨黨媒甚至撰文批評孟加拉拒絕中國疫苗應歸咎印度。

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據中央社今天報道，中印南亞疫苗外交戰，中國慢半拍引發口水戰。

據該報道，印度過去因政策失誤及過於精打細算，導致中國透過“一帶一路”在南亞各國大灑金錢貸款援助基礎建設下，讓尼泊爾、斯里蘭卡，甚至孟加拉都有倒向中國的傾向。但印度總理莫迪政府近來反省與調整，高喊“鄰國優先”政策，更藉著新冠病毒去年肆虐全球時主動邀集鄰國召開會議籌建抗疫合作平台，在兩款疫苗獲得緊急使用批准與量產後，今年1月20日起搶先中國一步捐贈疫苗給尼泊爾等6個鄰國。

被認為親中的尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）政府因安全性疑慮拒絕中國主動提供疫苗，轉向印度尋求協助，更從1月27日起使用印度捐贈的100萬劑英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）研發、並由印度血清研究所（Serum Institute of India）製造的Covishield疫苗，為所有醫護人員接種。奧利公開對印度捐贈疫苗表達感謝；尼泊爾衛生與人口部長崔帕西（Hridayesh Tripathi）也表示，印度政府透過贈送疫苗表達善意，更展現以人為本的精神，因為民眾才是新型冠狀病毒的最大受害者。

近年獲得中國大量投資的孟加拉，原本將由中國贈送11萬劑疫苗，但在孟加拉拒絕支付疫苗研發費用後，中國取消捐贈計畫，但印度立刻接受孟加拉請求，免費贈送孟加拉200萬劑疫苗。過去因莫迪政府多名官員推動新公民法時聲稱是為阻止孟加拉非法穆斯林移民，引發孟加拉不滿而與印度漸行漸遠，印度這次雪中送炭，讓這態勢有所轉變。

中國一直試圖把勢力伸入不丹，印度也贈送15萬劑疫苗給不丹，鞏固雙邊關係。

據該報道，印度血清研究所是全球最大的疫苗製造公司，搭配印度其他製藥公司的產能，印度政府擬在近期再向鄰國提供1200萬到2000萬劑疫苗，讓莫迪多次在國際場合驕傲地說，印度的疫苗很快就會送往世界各國，拯救更多生命。

中央社說，在南亞與印度洋地區國家中，目前似乎只有中國的“鐵桿盟友”巴基斯坦願意接受中國捐贈疫苗。

該報道說，印度這次透過迅速捐贈疫苗，成功打了一場外交勝仗，削弱中國在印度洋地區的影響力，讓中國顯得相當不滿。中共黨媒環球時報近日批評印度介入、干涉中國與孟加拉合作的疫苗臨床實驗，導致在孟加拉的中國科興控股生物技術公司（Sinovac Biotech）疫苗臨床實驗從7月延後到10月。印度媒體報道科興生物技術公司要求孟加拉政府負擔科興疫苗在當地的臨床實驗費用，導致孟加拉轉向印度尋求疫苗，這使環球時報引述中國籍專家批評印度媒體“抹黑”，但環球時報文章也坦承，因科興無力負擔在孟加拉的臨床實驗費用，才要求孟加拉合作分攤費用。

據中央社，“印度新聞網”（India News Network）上有文章表示，環球時報似乎無視一個事實，由於中國這些疫苗公司採用的實驗方式不透明，才讓一些國家對中國研發、生產的疫苗出現負面和冷淡反應；甚至在中國某些省份也有一大部分民眾拒絕施打中國疫苗，因為他們擔心生產和實驗都缺乏透明度，會危害他們的健康。