德媒分析人民幣繼續堅挺四個原因

據《新蘇黎世報》報道，儘管發生了新冠病毒大流行，但去年中國經濟仍在增長。人民幣將繼續堅挺。

廣告 繼續瀏覽後續

去年五月底，當時人們不得不支付大約7.2元人民幣來兌換1美元，但到現在，與美元相比，人民幣已上漲了約10.7%。而且沒有跡象表明，未來幾個月內，人民幣會疲軟。這一發展因此為中國央行未來將採取何種彙率政策提供了線索。

大約一個月前，中國央行行長易剛在接受新華社採訪時宣布，人民幣彙率將更加靈活。中國央行實行的是有控制的浮動彙率，既不與美元掛鉤，也不自由波動。

中國央行正在逐步放棄其穩定兌換美元彙率的長期戰略。美中衝突以及由此帶來的不確定性使該設想具有優先權。北京不想在所謂的人民幣貶值的情況下為所謂的貨幣操縱提供論據，因此介入了外彙市場。但是貨幣過於硬挺，也不是中國央行的追求。

《新蘇黎世報》認為，人民幣會繼續堅挺。原因有四。

首先，中國經濟從新冠危機的影響中復蘇的速度大大快於其他主要經濟體。去年最後一個季度表現尤為強勁，增長了2.3%。推動力之一是外國對中國產品的強大需求，例如口罩，醫療設備和在家工作的計算機。中國國際收支經常項目順差因此也大大增加。

其次，與全球其他重要央行相比，中國央行明顯放寬了貨幣政策。諮詢公司Capital Economics的奧利弗•艾倫（Oliver Allen）指出，十年期中國國債的收益率目前與病毒大流行前的水平相當。美國則完全相反。由於美聯儲超擴張性的貨幣政策，美國國債的收益率急劇下降。沒有跡象顯示，美國央行會改變其金錢政策。美國和中國十年期政府債券之間的利率差異很好地解釋了美元和人民幣之間的彙率發展。

第三，中國正在逐步向外國投資者開放資本賬戶。例如，龐大的中國債券市場是僅次於美國的全球第二大債券市場，與其他發展中經濟體相比，回報豐厚。上海納斯達克交易所的發展表明，大陸的證券交易所變得越來越重要。

第四，中國貿易政策的新方向也將刺激對人民幣的需求。去年年底，中國與亞太地區其他14個國家達成了區域全面經濟夥伴關係（RCEP）；不久後，布魯塞爾和北京達成了投資協議。滙豐銀行（HSBC）的經濟學家認為，這些協議表明，中國正在尋求出口多樣化，以便減少對美國出口的依賴。因此，滙豐（HSBC）的經濟學家表示，以人民幣計價的雙邊合同數量可能會增加。

人民幣堅挺會有利於中國央行。中國仍然依賴以美元計價的出口產品，例如能源，農產品和原材料。但由於人民幣堅挺，進口對價格水平沒有任何壓力。因此，中國央行在今年的下一步行動中將有餘力採取更多措施應對實體經濟可能出現的波動。北京2021年的貨幣政策是適當，靈活，準確，適度。