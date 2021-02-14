新疆新眼球？ 鼓勵官員網紅直播

新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍身着紅色披風、白色毛帽，策馬在攝氏零下20度的雪原奔馳，賀嬌龍去年11月因為一段影片暴紅後，成為當地帶貨直播頭牌，但“網紅官員”究竟合不合適，也成為討論焦點。幾乎中國全國媒體都曾熱報此消息，形成中國聚焦新疆新眼球。中國也有其他地方副縣長等級別官員嘗試網紅式直播，作各種宣傳推銷。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，新疆官員紅衣雪地策馬直播暴紅引話題。該報道引述澎湃新聞消息，2020年11月，賀嬌龍為推廣昭蘇旅遊拍攝的一支影片走紅網絡，粉絲數迅速破百萬。之後，直播成為這名副縣長日常的一部分，她在抖音的直播間談論今天的天氣，一旁的助理不停地接聽電話，有想買粉條的、有想談合作的，還有人指名想見賀嬌龍。雖然賀嬌龍把自己定位為“公益助農主播”，但她坦言，自己是負責具體事務的副縣長，做了18年基層工作，“會不會被認為只會作秀？我也擔心組織上給我貼標籤。”

2020年5月，受疫情影響，伊犁州下文要求每個縣“直播帶貨”，推銷本地的特色農產品。賀嬌龍是分管農業的副縣長，加上貧困縣請不起網紅，她於是自己“下海”直播。一開始賀嬌龍的直播冷清，有一次她在天馬夜市直播，剛把產品介紹了一遍，就聽到人群里有人起鬨：“妳別搞笑了，妳有幾個粉絲妳直播帶貨？”之後的幾次直播，觀看者都是抱着一半好奇、一半質疑，問她：“妳是縣長嗎？”、“縣長不上班嗎，怎麼有閑工夫直播？”、“紀檢委不去查一查嗎？”

直到當年11月下旬，為宣傳昭蘇旅遊，賀嬌龍邀請2名播主來昭蘇騎馬、拍攝。對方知道賀嬌龍也會騎馬後，邀她一同前去。賀嬌龍記得，她那天很忙，到現場後，披上工作人員準備的紅披風，選了一匹褐色的馬，騎上後，匆匆地拍了一小段影片，隨後發在抖音上。兩天後，這段影片登上熱搜，據昭蘇縣文旅局黨組書記唐剛回憶，當時影片點擊量達到了5.2億，轉載有865萬人次。

但許多網友的關注卻在她個人，一些網友分析賀嬌龍的騎馬姿勢、討論她的着裝、評點她的外貌，讓賀嬌龍相當沮喪，“難道我這麼一路辛苦走來，是為了讓自己成為網紅嗎？”、“是讓網友討論我鼻子塌了，牙齒歪了，眼角有皺紋嗎？”。有人開始質疑賀嬌龍的工作效率，認為她沉浸於當“網紅”，擔誤了公職；之後，因為熱度太高，直播帶貨也暫停了。

那段時間，賀嬌龍加入了一個微信群，成員有30多個縣長、副縣長，來自各地，都在抖音上直播，也都無一例外經歷了被質疑、貼標籤的過程。在社群網絡時代，中國地方官員被迫走入人群，用更“接地氣”的方式推廣政務，但公私間的界線變得模糊，隨之而來的質疑或攻擊也更具針對性。

官方媒體說，不過，賀嬌龍建立的招牌仍然珍貴。媒體統計，自2020年5月直播以來，賀嬌龍賣出超過1500萬元的農產品，直播打賞收入超過170萬元。據該報道說，在沉寂一個月後，賀嬌龍重返直播，但減少了直播的次數，希望降低個人熱度。她還說，計畫培養更多本地“網紅”，而如賀嬌龍般的暴紅模式能否複製，又是另一個問題了。