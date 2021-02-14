英國附和美國 對中國沒有充分提供給世衛疫源諮詢表關切

針對美國昨天批評中國當局開放給世界衛生組織（WHO）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情真相調查小組的資訊等級，英國外交大臣拉布今天表示，倫敦也和華府有相同疑慮。

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據中央社今天引述路透社消息報道說，美國批中國未提供世衛充分疫源資訊，英國也表關切。

路透社消息指世衛派往中國武漢的專家小組成員、澳洲傳染病專家杜葉（Dominic Dwyer）昨天表示，北京拒絕提供調查人員所有要求的數據。美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天也發表聲明說，美方對於世衛疫情調查結果公布方式深感關切，並要求中國開放疫情爆發初期的資料給調查人員。

英國外相拉布（Dominic Raab）接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被問到華府反應，他表示：“我們的確同樣擔憂，他們（世衛特派專家）無法獲得全力配合及所需答案。”拉布說，“因此，我們將敦促對他們開放所有資訊，讓他們取得所有所需數據，好讓他們能夠回答關於疫情爆發的問題。我想大部分人都想聽到這些問題獲得回答。”

該報道說，另一位世衛調查小組成員、流行病學家華森（John Watson）接受BBC訪問時說，中國當局雖然未提供他們所有原始數據，但他們已見到許多相關資料，也對疫情初期病例的分析進行過討論。據華森表示：“他們（北京）如果提供給我們原始數據，那才不尋常。不過，我們和中國對應人士進行討論時，已見到大量詳細資料。”