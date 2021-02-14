馬斯克迷“精英俱樂部” 邀普京自由聊 網問敢邀習近平否？

目前爆紅的社交軟件目前爆紅的社交軟件“精英俱樂部”Clubhouse，深受很多藝人名流喜愛，連特斯拉創辦人馬斯克也會用。不過，“史丹佛大學網絡觀測計畫（SIO）”12日發布研究報告，指出Clubhouse存在安全漏洞，讓中國政府有可取得用戶資料的機會。Clubhouse也表示，3日內將進行軟件更新，強化數據安全，包括額外加密及封鎖。“精英俱樂部”曾短時在中國登錄沒有遭封。數日後“精英俱樂部”不僅被禁，中國網絡大戶並自建類似“精英俱樂部”聊天軟件平台，模仿搬用“精英俱樂部”各種功能，並說也能暢所欲言。

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據聯合新聞網今天報道稱，用戶個資恐被中國竊取？ Clubhouse諾將進行安全更新。該報道稱，Clubhouse與中國的關係先前就有相關爆料，其即時語音聊天技術技術是基於中國公司聲網（Agora）研發，根據《中華人民共和國國家情報法》規定，中國全體須協助情報蒐集，Clubhouse要求使用者在註冊時提供手機號碼，並授權軟件開發商能檢視該使用者通訊錄上聯絡人列表，這意味着使用者的所有聯繫人都被記錄並儲存在開發商服務器上。

SIO研究報告指出，聲網為Clubhouse提供了後台基礎架構，因此聲網很可能有渠道獲取用戶的原始音頻資料，因此也存在把它交給中國政府的潛在可能。報告也指出，有觀察到聊天室的元數據被中轉到一些據信是位於中國的服務器上，而音頻數據則被中轉到由中國實體所管理的服務器上。

針對SIO研究報告，Clubhouse也做出回應，在接下來的72小時內，將會推出更新，以添加額外的加密和補丁，以防止Clubhouse客戶端將數據傳輸給中國服務器。並計畫委託一家外部的數據安全公司，來對他們做出的改進步驟加以審查和評估。

聯合新聞網稱，特斯拉（Tesla）和太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克推文點名俄羅斯總統普京，邀其加入“精英俱樂部”Clubhouse聊聊。

特斯拉（Tesla）和太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）近來熱衷於語音社群平台Clubhouse，14日更點名俄羅斯總統普京，邀請他加入Clubhouse聊天室聊聊，並表示非常榮幸與普京對話。

馬斯克不僅掀起一陣Clubhouse熱潮，近來也大力推廣加密貨幣“狗狗幣（Dogecoin）”，使狗狗幣市值飆破80億美元，凡被他點名的事物都會引發熱議。

馬斯克14日在推特發文tag克林姆林宮官方帳號，邀請普京加入他的Clubhouse進行對話，再度引起討論，許多網友也留言敲碗表示對兩人的互動很感興趣。不過目前克林姆林宮尚未對此做出回應，該組合是否能成功展開對話外界也相當期待。

尚且沒有消息指俄羅斯是否允許“精英俱樂部”在該國自由行。

有網絡關注指馬斯克邀請普京亮噱頭，如果能邀請習近平進他的“精英俱樂部”聊聊，則更顯有膽。