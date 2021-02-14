馬英九促用中國疫苗 陳時中澄清拒絕理由

台灣前總統馬英九呼籲當局別拒絕中國疫苗，台灣衛生福利部長陳時中今天就此回答提問時表示，中國疫苗技術性的資料不完備，科學性的資料也沒發表過，未列入候選疫苗。陳時中坦言過年最想做的事“繼續加零”。

廣告 繼續瀏覽後續

就中國疫苗未成為候選疫苗，台灣衛生福利部長陳時中稱：技術性資料不完備。衛生福利部長陳時中14日指出，中國疫苗未成為候選疫苗，主要是因為技術性的資料不完備，科學性的資料也沒發表過，所以沒有列入候選疫苗。

陳時中今天陪同副總統賴清德春節慰勉“勞動部勞力發展署中彰投分署檢疫所值勤人員”，會前他接受媒體訪問，有關前總統馬英九呼籲別拒絕中國疫苗，他做上述表示。據陳時中指出，中國疫苗未成為候選疫苗，主要是因為技術性的資料不完備，科學性的資料也沒發表過，所以沒有列入候選疫苗。

有媒體問，馬英九如此呼籲是否中國大陸與中央流行疫情指揮中心有接觸，據陳時中指出，“可能他有吧，那我這邊沒有這樣的訊息”。問及過年最想做什麼，陳時中指出，過年最想做的事繼續加零，但這不是他能做的。他想要去看看在基層對防疫有貢獻的單位，不論醫院、防疫檢疫所、1922，他說，“他們都是我們防疫的堡壘”。

據該報道，媒體還問，1名陳姓男子日前在台中市南屯區一處私人招待所，因與人談判發生衝突，遭刺殺多刀後死亡。因妻子日前從中國返台正在居家檢疫中，但陳男的子女年幼。媒體詢問，是否可通融妻子處理後事。陳時中表示，可根據居家檢疫期間奔喪的相關規定，在檢驗陰性後，有2天的時間可出來，若需要可再檢驗，每次出來的時間有一定限制，依照規則辦理。