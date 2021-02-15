中國最後一個原始部落村火災

被稱為“中國最後一個原始部落”的雲南佤族翁丁村昨天傍晚發生火災，由於村中幾乎都是草房，火勢迅速蔓延，雖然當夜撲滅大火，但村民說，105棟房屋現在只剩下4棟，“基本都燒完了”。翁丁村被稱為“中國最後一個原始部落”，也是目前中國保存最完整的原生態佤族村落。翁丁在佤語中意為“雲霧繚繞的地方”。火災前，村道兩側每2公尺就掛著牛頭圖騰，村中是成片的茅草居。起火原因至此不明。

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據中央社今天報道說，被稱為“中國最後一個原始部落”的雲南佤族翁丁村昨天傍晚發生火災，由於村中幾乎都是草房，火勢迅速蔓延，村民說，“基本都燒完了”。

該報道綜合微博雲南發布與澎湃新聞消息說，2月14日下午5 時40分，雲南省滄源佤族自治縣猛角民族鄉翁丁村老寨發生嚴重火災，明火於當夜11時15分全部撲滅。目前，余火正在清理，遊客已經疏散。當地村民表示，“基本上都已經燒完了”，多數村民都來不及從中搶救出需要的物資，整村105棟房屋燒到只剩下位於村邊的4棟，“覺得家沒有了”、“啥都沒有了”，尤其當地老人最不能承受。

消息說，起火原因則正在進一步調查中。發生火災的是翁丁村老寨，目前多數受災村民已經遷居至翁丁村新村。

報道引據介紹，翁丁村被稱為“中國最後一個原始部落”，也是目前中國保存最完整的原生態佤族村落。翁丁在佤語中意為“雲霧繚繞的地方”。火災前，村道兩側每2公尺就掛著牛頭圖騰，村中是成片的茅草居。當地旅遊資訊稱，翁丁村隱秘在猛角傣族彝族拉祜族鄉的山谷里，有400多年的部落歷史。1949年前，翁丁村還處於原始社會末期，居民以部落為單位依山而居，過著刀耕火種、犁地靠牛、吃水靠背、點燈靠油、結繩記事的原始生活。