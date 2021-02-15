日本政府抗議中國海警艦接近日本漁船

據日本第十一管區海上保安本部消息,在釣魚島周邊的領海外側的“毗鄰區”,14日,有中國海警局海警艦4艘航行,15日再次出現,在釣魚島周邊連續3天確認中國海警艦航行,航行的海警艦有“海警1301”,和裝載着類似於機關炮的“海警1305”、“海警2502”、“海警6303”。日本海上保安廳的巡視艦警告稱“不要接近領海”。

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為此,日本首相官邸在危機管理中心設置了官邸對策室,對中國海警艦的動向進行分析。

中國海警艦在南小島東南偏南約22公裏海上對正在航行的一艘日本漁船做出了試圖接近的動作。外務省消息人士透露，已向中國政府提出嚴正抗議，要求海警船迅速離開。

第十一管區海上保安本部未透露日本漁船所屬漁協等，但相關人士稱，15日早晨，搭載石垣市議員等2人的漁船從石垣島漁港出發，駛向釣魚島周邊。

日本防衛相岸信夫1月24日與美國拜登政府新就任的國防部長勞埃德·奧斯汀舉行電話會談。關於釣魚島,雙方確認了釣魚島防衛是規定美國防衛義務的《日美安保條約》第五條的適用對象。

防衛相岸信夫還在2月8日的預算委員會上就中國海警局的活動表示,如果海保難以應對那麼自衛隊將進行應對。指出如果相當於來自外部的武力攻擊,那麼自衛隊“將接受防衛出動命令,進行應對”。