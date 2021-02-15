港媒指警隊擬改向捷克買槍枝 評論指有變數

香港因實施《港區國安法》而遭英美等國禁運武器後，有傳媒指香港警方已轉而向捷克兵工廠購買衝鋒槍，供警隊反恐部隊使用，但民主黨前立法會議員塗謹申指出，捷克是歐盟成員，歐盟已於去年7月通過限制向香港出口用於鎮壓及監視的設備，而且歐洲國家着重人權，即使香港警隊欲轉購捷克槍械，交易亦存有變量。

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《蘋果日報》引述不具名消息人士報道，警隊早前訂購美國SIG廠製造的衝鋒槍，但因禁運而被取消定單，警隊曾試練中國內地和俄羅斯槍械，但前者穩定性不足，會出現「打唔響」的廢彈情況；後者則體積較大，不適合亞洲人身型；於是計畫改向捷克烏爾斯基．布羅德兵工廠（簡稱CZUB）購買約一千支CZ蠍式EVO 3 A1衝鋒槍，以替代MP5衝鋒槍，供警隊反恐部隊使用，以替換現時警隊使用的美製MP5衝鋒槍。

消息人士續稱，警隊現時使用的武器來自瑞士、美國和奧地利，預料有關國家會落實禁運令，但港警現時暫沒有急切訂貨需要，但擔心維修用的零件會短缺。

塗謹申指出，全世界不同地方均對槍械實施出口限制，若所有歐美國家全部拒絕出售槍械予香港警隊，港警惟有購買中國或中國友好國家的槍械，但選擇會大大減少。

歐盟駐港澳辦事處稱，歐洲理事會已於去年7月通過決定，將進一步審查和限制出口相信用於內部鎮壓、截取通訊者網絡的特定敏感設備和技術到香港，但發出武器出口許可證的決定權為歐盟成員國的國家權限，成員國對中國實行非常嚴格的武器出口政策。歐盟會繼續密切關注香港情況，並按此考慮所有方案。