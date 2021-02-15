緬甸政變局勢對與中國的多層面合作是否產生衝擊引發關注。中國和緬甸的經濟合作涉及多個方面，包括產業轉移、深水港、水力發電廠、油氣管道、油氣勘探和開發、礦產、寶石、木材等。在礦產方面，自2018年起，緬甸已經一躍成為“稀土小強國”，中國對其倚賴程度絕對不低。

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緬甸局勢恐打亂中國稀土戰略。據中央社今天引述香港明報分析報道稱，緬甸軍方發動政變所帶來的局勢變化，可能會擾亂中國的稀土戰略，原因是緬甸是中國輸入重稀土的重要來源地。

明報今天刊登文章指出，稀土是17種特殊金屬元素的統稱，而根據原子重量的分別，稀土元素分為輕稀土（8種元素）和重稀土（9種元素）兩大類。

根據已探明的資源中，輕稀土佔了絕大部分，重稀土儲量只佔稀土總儲量的不足1%；在重稀土儲量中，又大約有90%集中在中國。文章指出，儘管重稀土在全球稀土總儲量中佔比極少，但在消費結構中，卻佔了大約1/4，消耗速度很快；原本就缺少的重稀土資源，若不在開採上加以限制，很快就會耗盡。因此，由2017至2018年起，中國大幅壓縮了本土重稀土礦的開採量，而替代來源就是緬甸。據明報指出，緬甸不算是稀土大國，但其稀土總儲量當中，重稀土儲量的比例相對較高，令它成為重稀土的主要生產國。

文章表示，2018年，中國從緬甸進口重稀土礦石2.58萬噸，與中國的產量相若。可以說，緬甸提供了全球大約一半的重稀土礦產量並在中國冶煉。根據美國內政部地質調查局（USGS）等機構的數據，2019年，中國的稀土礦產量佔全球的62.9%，美國佔12.4%，澳洲佔10%，而緬甸卻佔10.5%，相信其重稀土礦的比例就很高。

據文章表示，聯合國肯定會繼續討論緬甸議題，甚至考慮對該國實施經濟制裁，屆時中國若反對，將有違其一向提倡在聯合國框架內解決問題的說法；假如形勢一面倒要求制裁緬甸，估計中國也不能反對。但如果中國支持向緬甸軍政府實施經濟制裁，中國從緬甸輸入的重稀土礦未知會否生變。據明報文章說，因此，當前局勢令中國處境極為尷尬。