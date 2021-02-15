美媒：中國疫苗廠商雖馬力全開卻仍供不應求

據中國國家衛生健康委員會的數據，截至2月9日，中國累計報告接種冠病疫苗逾4000萬劑次。《華爾街日報》今引述知情人士透露，這個數字遠遠沒有達到衛生官員在去年12月與中國疾病預防控制中心召開的電話會議上設定的目標——在春節前完成接種1億劑次。與此同時，在中東和北非，那些依賴中國疫苗的國家正試圖為國民接種新冠疫苗，但現在其接種進度遲緩。

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中國的新冠疫苗生產商正在努力滿足中國國內以及來自越來越多海外國家的疫苗需求，但據華爾街日報消息，有跡象表明，疫苗接種工作的進度比計畫的要慢。

報道稱，接種進度緩慢的不只是中國，全球範圍的疫苗出貨都被推遲了。但許多發展中國家都在指望中國的疫苗，這是它們為數不多的可負擔且可獲得的選項之一，北京已經將疫苗作為其外交政策的一部分。

據諮詢公司龍洲經訊稱，中國疫苗製造商已承諾將相當大一部分的計畫產量分配給其他國家，簽署了向印尼、巴西、智利和其他國家提供超過5億劑疫苗的合同。中國外交部此前表示，中國向53個國家提供疫苗援助。

埃及、摩洛哥和阿聯酋等國去年為中國國藥集團的疫苗安排了後期臨床試驗，希望更快獲得疫苗。這些國家與中國談判的交付時間表尚未披露。

阿聯酋是中國以外第一個批准中國醫藥集團有限公司（Sinopharm, 簡稱：國藥集團）新冠疫苗的國家，該國已經調整接種方案，優先為老年人、慢性病患者以及其他特定人群接種疫苗。該國之前是向國內所有人提供疫苗接種，而居民要等上好幾周才能預約到接種。

埃及同意從中國購買4000萬劑疫苗，並計畫先為20萬名醫務人員接種，但目前只收到了5萬劑國藥集團的疫苗。第一批疫苗從阿聯酋運抵，第二批疫苗沒有如期到達。中國駐開羅大使表示，埃及將很快再收到30萬劑疫苗，但沒有說明具體時間。

摩洛哥已經收到了50萬劑國藥集團的疫苗，也比該國預期的少。摩洛哥總理曾抱怨全球產量短缺，但沒有單指中國。

另一家中國疫苗製造商科興生物的發言人指出，該公司董事長預計本月第二條生產線上線後，年產能將提高到10億劑。科興也在海外簽署了很多供應合同。

中國外交部在發給《華爾街日報》的聲明中表示，儘管國內需求巨大，但中國致力於與其他幾十個國家共享疫苗。至於一些國家遇到的中國疫苗供應短缺問題，中國外交部指出，在中國加緊疫苗生產的同時，所有需要接種的國家幾乎都存在疫苗短缺的情況，而且也較少有其他國家向他國援助疫苗。

至於中國，儘管分發接種的新冠疫苗數量已經比其他許多國家要多，但是從人均情況看，幾個西方國家處於領先，中國也還沒有開始給老年人接種，因為缺乏該年齡段的臨床試驗數據。

中國官員也曾談到過群體免疫問題，不過他們沒有明確表示將嘗試為中國14億人口中的大多數人接種疫苗。由於感染和死亡人數飆升，美國和歐洲面臨著更大的壓力，需要迅速為人們接種疫苗。美國總統拜登的冠病疫情首席醫療顧問福奇博士曾表示，美國今年可能實現群體免疫。

報道續稱，中國疫苗接種速度較慢或疫苗接種人數有限將對其經濟產生重大影響。新疫情爆發的威脅，包括來自冠病新變種病毒的威脅，可能會讓更多人留在中國國內，邊境也將面臨更長時間的關閉。

報道引述分析人士指出，如果一年後北京舉辦冬季奧運會時，疫苗仍未獲得足夠廣泛的接種，則將需要對人流進行嚴格管控，包括進行隔離和冠病檢測。

《華爾街日報》又zhi，中國自主研發的冠病疫苗是以滅活病毒為基礎，而生產滅活病毒的第一步是培養病毒，這需要先進的實驗室。據熟悉高級生物安全實驗室建造過程並指導這些實驗室通過嚴格監管檢查的人士稱，這一步驟就需要八個月時間，而且該時間線通常無法壓縮。

關注中國這兩家領先疫苗製造商的中國分析人士不確定這兩家企業是否能在今年達到20億劑的合計目標。國藥集團歷史上一年可生產數億劑疫苗。但規模小得多的私營製造商科興控股2019年的產量只有數千萬劑。

分析人士指出，另一個瓶頸是裝疫苗的玻璃瓶。中國在很大程度上依賴外國公司，近幾年才開始自己生產高質量疫苗瓶。

中國疫苗行業協會去年表示，中國每年可以生產逾80億個疫苗瓶，可以迅速滿足冠病疫苗的需求，但沒有透露中國可以將多少疫苗瓶用於冠病疫苗。

一位知情人士向《華爾街日報》透露，中國國內的主要生產商要到今年下半年才能增產。該公司是國有企業中國建材股份有限公司（簡稱中國建材）的子公司。

對中國而言樂觀的一面是，中國並沒有很多人急於接種疫苗，因為他們認為國內的疫情基本得到了控制。分析人士說，在供應緊張的情況下，中國可以選擇把重點放在暴發疫情的地區。