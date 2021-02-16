中國中央生態環境保護督察組異常尖銳懟批國家能源局

中央第六生態環境保護督察組近期在一份報告中罕見地公開指責國家能源局。一些人認為，這是一個信號，表明環境監管部門已獲得對抗中國根深蒂固的煤炭行業的權力。該報告罕見用措辭異常尖銳的詞句批評國家能源局，沒有聽從中國國家領導人習近平關於環境問題的指示。

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據華爾街日報報道，督察組報告暗示中國重新重視環保。據中央第六生態環境保護督察組發布了措辭異常尖銳的環境報告，認為中國國家能源局繞開空氣污染法規，允許煤電項目過度建設，沒有聽從中國國家領導人習近平關於環境問題的指示。

中央第六生態環境保護督察組在上月末的一份報告中稱，國家能源局一些同志認為，能源領域最重要任務是保供，生態環境要求過高會增加企業生產成本。

據華爾街日報認為，這一罕見的公開指責得到了中國兩大國家機構——中共中央委員會和中國國務院的授權。一些人認為，這是一個信號，表明環境監管部門已獲得對抗中國根深蒂固的煤炭行業的權力。

去年9月份，習近平在聯合國大會上表示，中國將在2060年前實現碳中和，即二氧化碳凈零排放，並且排放量將在2030年前達到峰值。然而這一承諾引發了質疑。長期以來，中國一直嚴重依賴煤炭行業提供就業機會，並將其作為一種能源來源。根據國家統計局的數據，2019年煤炭在中國能源結構中的佔比為58%。

據該報道分析認為，中國最高領導層正推動實現本國氣候目標，並加強對煤炭行業的審視，而該督察組報告似乎暗示中國將重新重視環保。

據該報道，中國是全球碳排放最嚴重的國家之一。