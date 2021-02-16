港專家建議政府緊急使用科興疫苗

香港當局任命的新冠疫苗顧問專家委員會16日說，中國大陸科興控股生物技術有限公司生產的滅活疫苗（克爾來福）效益大於風險，建議政府可作緊急使用。

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根據港府發布的新聞公報，科興已就其疫苗在巴西進行的第三期臨床測試情況向委員會提交了資料，委員會16日就此舉行會議。

科興(（Sinovac Biotech)早前已向委員會提交了其疫苗的第一及第二期臨床測試結果，委員會認為疫苗可以在成人及長者身上有效誘發免疫反應及產生抗體。

據發布，在16日的會議上，委員會認為，最新資料顯示，科興的疫苗對18歲以上人士的有效率在50.65%至91.25%之間，疫苗的安全情況理想。

此外，相關疫苗符合生產質量管理規範標準，並且獲得中國國家藥品監督管理局及其他海外藥物規管機構核准使用。

委員會方面表示，在當前全球疫情情況下，使用科興疫苗作為預防新冠病毒的效益大於風險。

香港電台報導，委員會召集人劉澤星表示，目前近1200萬人已接種科興疫苗，其中有2人患“吉巴氏綜合症”，44人面癱，皆低於兩種疾病的背景發病率。

政府發言人表示，政府歡迎委員會上述建議，食物及衛生局局長會考慮有關建議，儘快決定是否批准科興疫苗作緊急使用。

科興疫苗是港府對外預購的3款疫苗之一，但科興至今只有一、二期臨床數據在國際醫學期刊刊登，三期數據尚未刊登。而外界一般認為，疫苗正式使用前，其三期數據必須在國際醫學期刊刊登。