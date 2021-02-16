澳媒稱3世衛專家與中國有關係質疑調查公正性 涉案女專家斥陰謀論

澳洲電視台新聞節目早前稱，世界衛生組織新冠病毒溯源研究聯合專家組成員當中，至少3人與中國官方機構有說不清的關係，質疑該組織將就新冠病毒起源發表報告的公正性。惟其中被質疑的荷蘭病毒學家科普曼斯（Marion Koopmans）直斥有關報道是陰謀論。

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世衛組織專家組組長昂巴雷周一（15日）表示，世衛組織專家組已就赴中國武漢病毒溯源總結性報告達成共識，報告將在未來數天內完成。據東網今天報道稱，澳媒指3世衛專家與中國有關係，並質疑調查公正性。

該澳洲電視台新聞節目周日（14日）在報道中稱，專家成員世衛組織食品安全和動物疾病專家昂巴雷，於2017年曾獲中國食品科學技術學會和國際食品科技聯盟頒發“科學精神獎”。世衛組織病原體顧問、美國非牟利組織生態健康聯盟主席達斯札克（Peter Daszak），曾與中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗在蝙蝠研究上有過長久合作。科普曼斯則曾任廣東省疾控中心的科學顧問，其個人簡歷至今仍可在廣東省疾控中心官網上找到。澳媒報道認為，要追查病毒起源需要獨立的調查員，“而不是那些被中國政府認為沒有問題的科學家”。

該報道稱，荷蘭病毒學家科普曼斯其後在Twitter指，報道稱她是廣東省疾控中心的科學顧問，所以便成為了“為中國政府工作的人”，是“新的陰謀論”，又語帶嘲諷稱，除了中國外，她還替歐盟及美國政府機構工作。

報道說，早前美媒曾引述世衛組織專家稱，中方拒向該組織提供新冠肺炎早期病例的原始數據，達斯札克其後批評報道“斷章取義”。他表示，世衛專家在武漢取得了中國科學家針對華南海鮮市場500分樣本所作的分析，中國專家試圖在市場的通風系統捕捉蝙蝠，又捉了貓、老鼠，黃鼬和蛇進行採樣。他表示該市場共有10個攤檔，售賣來自雲南、廣東和廣西的野生動物，包括蝙蝠和穿山甲。而在該些動物身上，都找到與新冠病毒接近的病毒。世衛專家認為新冠病毒應源自東南亞或中國南方的蝙蝠，再傳入中國境內的野生動物養殖場。