被北京制裁的蓬佩奧奧布萊恩等人將定期就美國外交政策高調發聲

據尼克松基金會周一發布的新聞稿：一個名為“尼克松保守現實主義和國家安全圓桌論壇”將“重新審視和推進尼克松總統50年前推進的保守派現實主義國際政策的願景”， 前美國國務卿蓬佩奧和前國家安全顧問奧布萊恩等特朗普政府高官將參與論壇。

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據美國之音報道：蓬佩奧和奧布萊恩在一份聯合聲明中說，目前的情況下這樣的論壇至關重要。“我們每個月的討論將推動美國利益，並為美國培養下一代現實主義決策者。” 蓬佩奧還透露說：他將與前國家安全顧問奧布萊恩共同主持尼克松基金會每月一次的外交政策圓桌研討會，旨在完善和推進美國的保守派政策，中國議題將是討論重點之一。蓬佩奧表示，期待這樣的合作，讓美國“保守的現實主義繼續發展”。參與這個圓桌論壇的成員還包括前副國家安全顧問博明、前國務院發言人奧特加斯、共和黨籍聯邦眾議員加拉格爾（Mike Gallagher, R-WI）等人。

1月20日在拜登宣誓就任總統的同時，中國政府以“在涉華問題上嚴重侵犯中國主權”為由，宣布對蓬佩奧、奧布萊恩、博明等28位特朗普政府卸任官員進行制裁。

尼克松基金會周一發布的新聞稿還說：美中關係、全球科技創新以及推動中東長久和平將是論壇的重點議題。預計第一場討論會將於3月2日舉行。

蓬佩奧目前是保守派智庫哈德遜研究所的傑出會士（distinguished fellow）。他是美國首位曾經擔任過中央情報局局長的國務卿。作為特朗普內閣最核心的成員之一，他是特朗普政府外交政策的堅定支持者和執行者。他政治觀念保守，反共立場強烈，主張摒棄試圖通過貿易來促進中國民主的想法，把中共與中國人民區分開來，從國家安全的層面與中共對抗。

奧布萊恩在出任特朗普的白宮國家安全顧問之前，從2018年5月起任美國人質談判代表，在全球各地斡旋促成美國公民的獲釋。奧布萊恩曾是一名美國陸軍預備役的少校。他從加州大學伯克利法學院畢業，並於2016年在加州成立法律事務所，主要解決國際仲裁事務。