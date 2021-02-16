首位因國安法被捕外國人 關尚義對港仍抱信心

關注香港的消息。香港警方一月初以涉嫌違反“港版國安法”為由，發動大抓捕。在被捕的55位泛民人士中，包括一位長期居住在香港、並在香港執業的美國籍律師關尚義（John Clancey）。他是香港實施“港版國安法”以來第一位被捕的外國人。獲準保釋後，關尚義接受外媒採訪表示，自己沒有被嚇倒，也不感到害怕。他對香港的法治仍有信心，會繼續為香港的自由人權而努力。

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美籍人權律師關尚義：“我並不是一個人在做事，很多人在那時候，一部份人會公開說話。但是很多人，雖然沒有這麼公開說話，但是很支持這個精神，很支持香港，所以香港應該是有希望的。很多人士的心目中，都是想保護香港的價值觀。”

高齡近八旬的關尚義，是中國維權律師關注組理事會國際事務秘書兼亞洲人權委員會主席，過去20年來，他參與過多起港台人權訴訟案，包括2005年在香港終審法院終極勝訴的“楊美雲案”，成為保障港人表達自由的著名人權案例。儘管有來自北京國安法的壓力，關律師對香港的司法仍有信心，也會繼續為香港的自由和人權工作。

美籍人權律師關尚義：“這是我們的國際權利，無論是被選還是投票都是權力，所以希望繼續爭取這些東西，與其它的權利都是一樣的，我相信無論有多大的壓力，希望香港會有這樣的人出現，無論是年紀大的、中年的還是年輕的，我相信都會繼續會有人出來，使更多的人有希望，同時想辦法服務或搞好這個社會。”

1968年起到香港傳教並居住至今，關尚義說的一口流利的廣東話，今年初，港府以“港版國安法”為名，抓捕55位泛民主派人士，關尚義是唯一一位外國藉人士，稍後雖然獲準保釋，但美國護照遭到沒收，引發國際譴責港府並表示將持續發動制裁。