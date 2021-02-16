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“港版國安法”

首位因國安法被捕外國人 關尚義對港仍抱信心

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Pro-democracy activist Lester Shum is taken away by police officers after over 50 Hong Kong activists arrested under security law as crackdown intensifies, in Hong Kong, China January 6, 2021.
Pro-democracy activist Lester Shum is taken away by police officers after over 50 Hong Kong activists arrested under security law as crackdown intensifies, in Hong Kong, China January 6, 2021. REUTERS - TYRONE SIU
作者： 法廣
5 分鐘

關注香港的消息。香港警方一月初以涉嫌違反“港版國安法”為由，發動大抓捕。在被捕的55位泛民人士中，包括一位長期居住在香港、並在香港執業的美國籍律師關尚義（John Clancey）。他是香港實施“港版國安法”以來第一位被捕的外國人。獲準保釋後，關尚義接受外媒採訪表示，自己沒有被嚇倒，也不感到害怕。他對香港的法治仍有信心，會繼續為香港的自由人權而努力。

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美籍人權律師關尚義：“我並不是一個人在做事，很多人在那時候，一部份人會公開說話。但是很多人，雖然沒有這麼公開說話，但是很支持這個精神，很支持香港，所以香港應該是有希望的。很多人士的心目中，都是想保護香港的價值觀。”

 

高齡近八旬的關尚義，是中國維權律師關注組理事會國際事務秘書兼亞洲人權委員會主席，過去20年來，他參與過多起港台人權訴訟案，包括2005年在香港終審法院終極勝訴的“楊美雲案”，成為保障港人表達自由的著名人權案例。儘管有來自北京國安法的壓力，關律師對香港的司法仍有信心，也會繼續為香港的自由和人權工作。

美籍人權律師關尚義：“這是我們的國際權利，無論是被選還是投票都是權力，所以希望繼續爭取這些東西，與其它的權利都是一樣的，我相信無論有多大的壓力，希望香港會有這樣的人出現，無論是年紀大的、中年的還是年輕的，我相信都會繼續會有人出來，使更多的人有希望，同時想辦法服務或搞好這個社會。”

1968年起到香港傳教並居住至今，關尚義說的一口流利的廣東話，今年初，港府以“港版國安法”為名，抓捕55位泛民主派人士，關尚義是唯一一位外國藉人士，稍後雖然獲準保釋，但美國護照遭到沒收，引發國際譴責港府並表示將持續發動制裁。

 

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