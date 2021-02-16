58國協議反任意拘押 中國斥賊喊捉賊

加拿大周一發起一項58個國家參與的倡議，要求一些國家停止任意拘押外國公民作為外交籌碼。加拿大和美國稱中國等一些國家正在使用這種做法。中國駐加拿大使館發言人回應稱，有關人員在宣言啟動儀式上誣稱中方“任意拘押”加國公民康明凱、邁克爾，這完全是混淆是非、別有用心；中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。除了加拿大和美國，其它簽署宣言的國家還包括日本、英國、澳洲和歐盟幾乎所有成員國。

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據路透社今天報道稱，加拿大等58國倡議反對任意拘押，中國駐加使館：“賊喊捉賊”。58個國家外長簽署了一項無約束力的聲明，譴責加拿大外長馬克·加諾(Marc Garneau)所提到的不可接受的行為。加諾在電話中表示，“讓人們同他們的家人分離，把他們當作討價還價的籌碼，既不合法也不道德”。他還表示，為此事簽署共同宣言還是第一次。

除了加拿大和美國，其它簽署宣言的國家還包括日本、英國、澳洲和歐盟幾乎所有成員國。

據加諾表示，這一聲明不針對任何國家，只是為了向那些拘留外國人的國家以及有可能實施這種做法的國家施加更多的外交壓力。但是一名加拿大官員表示，這項倡議是由於對中國、伊朗、俄羅斯和朝鮮等國家拘押外國人的擔憂而提出的。

路透社說，在該聲明正式發布之前，一位匿名專家在就此事接受中國政府支持的環球時報採訪時表示，加方在中國農曆新年之際炮製所謂“宣言”，手法十分拙劣，極具挑釁性和冒犯性。中國駐加使館網站刊登的發言人答記者問並指出，加拿大在華為首席財務官孟晚舟未違反任何加法律的情況下將其拘押已逾兩年之久，這才是不折不扣的任意拘押。

據中國使館的發言人說，“加方一方面標榜自己’堅持法治’、‘反對任意拘押’，另一方面卻充當美方幫兇任意拘押中國公民，企圖把孟晚舟用作美方打壓中國企業的籌碼。這種賊喊捉賊的行徑是何等的虛偽和卑鄙”，該發言人還稱，加公民康明凱、邁克爾因涉嫌危害中國國家安全犯罪被依法逮捕和起訴。中國司法機關嚴格依法獨立辦案，充分保障二人各項合法權利。“加方企圖搞‘麥克風外交’、在國際上拉幫結夥向中方施壓完全是徒勞的，只能是死路一條。” 該發言人敦促加拿大立即釋放孟晚舟並確保她平安回到中國，停止以任何方式為中加關係製造新的障礙。