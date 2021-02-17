安理會舉行新冠疫苗問題部長級會議 聯合國呼籲發起全球新冠疫苗接種計畫

聯合國安理會周三舉行新冠疫苗問題部長級視頻會議，呼籲各國共同努力，協調進行全球新冠疫苗接種計畫；法新社報道，聯合國警告，疫苗接種的不平等將給全球造成威脅。美國表示將在月底前向世衛組織支付超過2億美元的款項。

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法新社稱，在這次安理會罕有的聚焦公共衛生問題的部長級會議上，多國呼籲在疫苗接種問題上團結合作。

聯合國秘書長古特雷斯在會上提議，由20國集團牽頭成立一個緊急特別工作組，籌備建立新冠疫情"全球疫苗接種計畫"，並協調計畫的落實和集資。

古特雷斯表示，世界迫切需要一項全球疫苗接種計畫，這項計畫可以將所有科技成果生產能力及財政支援聚集在一起。”古特雷斯表示，二十國集團有能力建立一個緊急工作組，準備一項全球疫苗接種計畫並協調計畫的實施情及籌集資金。二十國集團峰會預定本周五舉行，古特雷斯表示，七國集團可以發揮調動資金的作用”。

古特雷斯強調, 必須保證所有人能夠儘快接種新冠疫苗，目前疫苗接種存在地區嚴重不均衡及不公平現象。10個國家的疫苗接種量佔全球總接種量的75%，而130多個國家至今仍未開始接種疫苗。他說，如果任由新冠病毒繼續在不發達地區肆虐，病毒將不斷變種，可能更易傳播及更具致命性，拖延全球經濟復蘇。

安理會輪值主席國英國外交大臣拉布在會上表示，各國應該協調合作，對付共同的"敵人"。

另外，美國國務卿布林肯周三表示，美國將在月底前向世衛組織支付超過2億美元的款項。美國一直是世衛最大金援國，上述款項是美國之前已對世衛承諾的金額。

布林肯在安理會視頻會議上表示：這是美國履行作為世衛成員國財務義務的重要一步，同時反映美國重新承諾將確保世衛獲得必要支持，以領導全球應對這場疾病大流行。

布林肯表示，美國也將對新冠疫苗全球取得機制（COVAX）"提供重要財務支持"。布林肯還表示："所有國家都應提供任何疾病爆發初期起的所有資料"。他說，"從現在開始，所有國家都應參與透明且健全的程序，以應對公衛緊急事件，使全世界儘快並儘可能多地獲得資訊。"