日美軍事首腦舉行會談討論中國《海警法》

日本防衛省統合幕僚監部17日宣布，統合幕僚長山崎幸二與美軍參謀長聯席會議主席米利17日舉行了視頻會談。這是美國拜登政府上台以來日美軍事首腦之間的首次會談。

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雙方就中國從2月開始實施的海警法交換了意見。會談從上午7點開始舉行了大概約1個小時。

據日本防衛省方面的消息，兩者對於日本周邊的安全保障形勢展開了磋商，山崎統合幕僚長等指出，從與國際法接軌等觀點來看，是絕對不能接受中國方面的認識和做法的。

雙方指出：要強化自由和開放的印度太平洋，確認了以日美關係為基礎，加強與各國的合作。

從15日起在釣魚島附近日本認為是“領海”的區域內作業的日本漁船16日夜晚回到石垣島港口，搭乘該船的石垣市議員仲間均（71歲）就中國海警局2艘海警艦表示，“受到了中國海警艦“海警1301”和“海警2502”的約26個小時的追蹤，也曾接近至距離40至50米的地方。在那種環境中是無法進行安全捕撈的。”中國從2月1日施行允許海警局使用武器的《海警法》。

仲間稱，繼15日下午漁船進入領海之後，2艘中國海警艦也尾隨同時駛入。第11管區海上保安總部（那霸）稱，這2艘海警艦留在領海內的時間約達23個小時。據稱其間也“一直跟來”。“現在雖然沒有進行武力攻擊，但是試圖以高壓的手段把日本漁船從釣魚島海域趕出去。”

中國海警艦的引擎聲音嘈雜，船長高江洲正一（56歲）回顧稱“當時無法進行捕撈”。2月17日進入釣魚島周邊日本認為是“領海”的海域的中國海警艦共4艘。