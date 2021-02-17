最嚴返鄉令衝擊 中國春運運量跌破1億人次大關

大年除夕，無法返鄉的33歲的農民工楊念連在北京郊區馬駒橋鎮租的房間里，與家人通了電話。

受中國官方強力推行“就地過年”防疫影響，今年春運旅客運量大跌，其中7天年假的運量預估將跌破1億人次大關，僅9766.3萬人次，不但較去年同期銳減57.9%，更較前年同期劇降71.5%。

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中國農曆春節假期7天，到周三結束。近10年來，中國官方頒布的春節假期均為7天。根據中國交通運輸部官網資料，公路、鐵路、水路，民航均大幅下滑。

2020年底，中國河北、吉林、黑龍江及北京、上海等省市先後出現規模並不大的本土疫情，但是，中國官方隨即下達減少元旦及春節期間人員流通的指令。

中國國家衛建委一月20日下令，“返鄉人員需持7天內有效新冠病毒核酸檢測陰性結果返鄉，返鄉後實行14天居家健康監測，期間不聚集、不流動，每7天開展一次核酸檢測”。被網民稱之為“史上最嚴返鄉令”，

此後，中國各地政府先後倡導"就地過年"，不少黨政機關及公營企業更硬性要求，加上今年1月間推出的返鄉須核酸檢測措施，使今年春運人數大幅下滑，許多人留在城市過年。

在北京，市政府要求居民在春節期間避免所有“非必要旅行”，北京管制可能是最嚴厲的，進入或返回北京必須持有臨行前核酸陰性證明，抵達北京後再隔離7-14天，同時還要持續兩周的“醫學觀察”。這只是北京的情形，中國各地都有限制旅行的奇招，甚至不少村莊也強令所有返鄉探親的至少隔離兩周。

僅春運頭3天的1月28至30日，中國鐵路的客運量僅有887萬人次，較去年同期大幅衰退75%，罕見出現列車停駛的現象；航空方面，不少春運班機乏人問津，航班被大規模取消，導致機票降價求售，預售價創下5年來新低。

各地層層加碼，限制流通，導致春運量大跌，許多人畏懼回鄉探親團聚，中國衛建委又責怪地方“層層加碼”，不該“亂作為”，要“讓春節充滿溫度”。但是溫度已經跌了下去，再也升不起來了。