歐洲人權法院要求莫斯科立即釋放納瓦爾尼

美國洛杉磯，2月6日，一名手持俄羅斯國旗，戴着寫有“自由納瓦爾尼”的示威者。

歐洲人權法院周三以健康理由要求莫斯科當局立即釋放俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼，莫斯科稱，不接受上述裁決，並指稱這是干涉俄羅斯內政。

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1月17日，因遭下毒陷害而在德國長時間治療搶救的克里姆林宮頭號反對派納瓦爾尼不顧危險乘坐飛機返回俄羅斯時被當局逮捕。納瓦爾尼一直表示，俄羅斯總統普京是他遭遇毒害的背後黑手，但莫斯科一直否認。歐洲幾家實驗室化驗結果證明，納瓦爾尼的確是遭人下毒陷害的。

歐洲人權法院在納瓦爾尼被莫斯科當局逮捕一月之際公布了裁決，法院沒有在裁決書中提及針對納瓦爾尼的下毒陷害事件，而是指出納瓦爾尼仍然面臨著嚴重的健康危險，因此，莫斯科當局必須立即予以釋放。

俄羅斯司法部長隨即反駁稱，“俄羅斯沒有任何可以將此人立即釋放的法律根據”，他同時指責這是一項“政治決定”，是外界對俄羅斯的“內政干預”。

但是，納瓦爾尼的支持者歡呼歐洲人權法院的決定，呼籲俄羅斯司法應該服從歐洲人權法院的裁決。納瓦爾尼的律師表示，俄羅斯必須執行這一決定，因為歐洲人權公約屬於俄羅斯司法的一部分。

歐洲人權法院提醒說，所有屬於歐洲公約涵蓋的成員國包括俄羅斯在內，“必須遵守”法院的臨時裁決。歐洲人權法院臨時性裁決是在“面臨即刻且不可挽回的危險”時採取的臨時性的例外司法程序，旨在保證“良好的司法程序有效進行”。

納瓦爾尼一月份被當局以沒有遵守有條件釋放規定判處兩年零八個月徒刑。但納瓦爾尼反駁說，他無法遵守有條件釋放，是因為他在遭人下毒後被緊急送往德國治療。

納瓦爾尼一月份被關入監獄後，在俄羅斯全境引發連續三天的大規模示威遊行，俄羅斯警方先後拒押了一萬多名示威者。

俄羅斯將在秋季舉行立法大選，普京的民意支持率目前不斷下降，納瓦爾尼和他的支持者打算在春天和夏天繼續發起反政府示威遊行。

與歐美劍拔弩張的俄羅斯已多次拒絕了歐美各國要求立即釋放納瓦爾尼的要求。在俄羅斯拒絕就納瓦爾尼遭下毒陷害案進行司法調查後，歐盟已採取措施制裁俄方相關負責人。

在莫斯科拒絕接受歐盟人權法院裁決之後，歐盟將在近日研究是否對俄羅斯採取更進一步的制裁。