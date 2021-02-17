羅冠聰引消息指華助緬甸建防火牆 在緬港商指現反華情緒 抵制中國貨

雖然中國政府否認有協助緬甸築建互聯網防火牆，但流亡海外的社運領袖羅冠聰昨引述「可靠消息」指，緬甸軍政府接受中共的「技術支持」建立防火牆，以阻止當地人民接觸社交媒體和美國傳媒；受到中方支持軍政府消息影響，香港緬甸工商協會會長傅晶表示，當地開始有少許反華情緒，抵制中國貨。

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緬甸軍政府今(17日)凌晨加控已被扣押的國務資政昂山素姬違反《國家災害管理法》，香港緬甸工商會長傅晶早上接受香港商業電台節目訪問時，引述當地同事談及緬甸最新狀況，她表示，軍政府仍在實施宵禁，晚上亦會截斷網絡。

她續稱，當地越來越多人參加抗議軍事政變的不合作運動，包括公務員，以海關為例，只有約四分之一的員工上班，以致不少貨櫃被扣起等待清關，影響出入口。

傅晶又說，當地人參與示威的情緒越來越強烈，她在當地營運的工廠，員工出席率逐漸減少，影響運作。她續稱，由於有報道指中方支持軍政府，當地開始有少許反華情緒，抵制中國貨。

傅晶描述的情況，與羅冠聰在不同社交媒體上陳述的情況相若。他昨日在推特和臉書上說，緬甸軍政府接受中方襄助築建類似互聯網防火牆，以阻擋當地人連上推特、臉書及《紐約時報》等媒體；更有當中的技術員表示，緬甸政府不可能掌握數千個外國主要網站的IP信息，認為這都是中方技術員所提供。

他續稱，當地人民的互聯網既斷網又有異常：「除了每天凌晨1點至早上9點的封網，同時也有很多莫名其妙、顯示錯體中文的故障出現在他們的網站和軟件上。」

他不相信中方指上周在緬甸關閉國際機場後抵達的中國航班是運載海鮮的說法，認為那是「極權間的互相包庇、支持」，而「中共正在做領頭羊」。他續稱，網絡防火牆不可能一蹴即就，需要長時間築建，呼籲民主社會合力中斷中共對緬甸的支持，以保護民主價值。

緬甸上周初瘋傳一份未經證實的文件，指中方協助緬甸軍政府限網，又展示圖片，有中國航班在已關閉的國際機場降落，當中運載的，是中國網絡技術人員。中方隨即否認，並轉發緬甸中國企業商會的聲明，指有關航班是「正常貨運航班，運載海鮮等進出口貨物，網絡上有關消息純屬謠言。」

不過，中緬政府關係密切令不少市民仍然相信網傳消息，當地人民連日到中國駐緬甸大使館前示威抗議，要求北京停止支持軍方。另外，來自緬甸18所大學的學生會亦向中國國家主席習近平發出公開信，要求中國「尊重緬甸人民的意願」。

緬甸本月1日發生軍事政變，總統溫敏、昂山素姬及全國民主聯盟領導人被拘留，軍方宣布該國進入緊急狀態，為期一年。其後軍方大舉拘留二百多人，聯合國安全理事會欲發表譴責軍方聲明，但因中國和俄羅斯反對而未能成事。