《華爾街日報》：螞蟻股權涉江澤民孫及賈慶林婿

《華爾街日報》周二援引消息人士的話報導指，中國官方去年叫停螞蟻集團上市（IPO）計畫，“除了對金融系統風險的擔憂和對馬雲批評言論的憤怒外，螞蟻IPO被叫停還有一個重要原因：中央政府的一項調查發現，在持有螞蟻集團股權的層層不透明投資工具的背後，是一個由人脈廣泛的中國權貴組成的小圈子，其中一些人與那些對習近平構成潛在挑戰的政治家族有關聯。”

廣告 繼續瀏覽後續

報導援引“十幾名中國官員和政府顧問”的說法，這裡面還有另一個重要原因：螞蟻集團複雜的股權結構、以及那些有望從這樁原本會是全球規模最大IPO中獲益的人，令北京方面越發不安。報導稱，當局對螞蟻集團的股權架構調查發現，由中國前領導人江澤民孫兒江志成創辦的博裕資本（Boyu Capital），以迂迴方式，透過私募基金“北京京管”持有螞蟻股權；前政治局常委賈慶林的女婿李伯潭亦通過控制的北京昭德投資持有螞蟻。報導稱，馬雲的好友也以不同投資工具持有螞蟻集團，包括復星集團董事長郭廣昌、巨人網絡董事長史玉柱及中國泛海控股集團董事長兼總裁盧志強。

據知情官員和政府顧問透露，早在去年11月螞蟻集團IPO被叫停的幾周前，甚至在馬雲10月公開批評當局之前，當局就已在調查螞蟻集團股權結構。調查發現，螞蟻集團的股東包括博裕資本，這家私募基金是江澤民孫子江志成與人合夥創立。報導提到不少江澤民人馬在習近平打貪行動中遭到肅清，不過江澤民在幕後仍有一定影響力。

報導提及，畢業於哈佛大學的江志成與馬雲很早就認識，2012年曾協助馬雲與雅虎（Yahoo）談判，以自己的博裕資本與中國投資公司、國家開發銀行及中信集團共同出資，助馬雲以71億美元購回一半Yahoo所持有的阿里巴巴股份。這些公司有着強大的政治人脈，當時，財團還分到阿里巴巴近5%股權作為回報，阿里巴巴2年後赴美上市時更因此獲得暴利。

博裕資本2016年成為螞蟻的早期投資者之一，不過這次所採取的方式比較迂迴，因為博裕在香港註冊，當時中國的法規限制“離岸”（也就是中國以外）企業對支付服務的所有權，而支付服務是螞蟻業務的核心部分。報導指出，博裕資本先在上海設立子公司，子公司再投資一家上海的投資公司，然後由投資公司投資一家名為北京京管投資中心的私募股權公司，後者購買了螞蟻股份。

報導稱，螞蟻層層投資工具背後的另一個利益方，是由前中共中央政治局常委賈慶林的女婿李伯潭控制的北京昭德投資集團。李伯潭最為人所知的是在2009年幫助在北京故宮附近一棟歷史悠久的建築中建立了私人會所茅台會，這裡直到近年來還是太子黨和他們支持者常去的地方。

習近平自2012年末掌權以來在中共內部開展反腐運動，以及針對一些黨員參加奢華宴會和包養情婦的問題引發老百姓不滿。李伯潭的茅台會舉辦的聚會，被習近平視為有損中共形象。據知情人士透露，習近平在任期早些時候與高級官員的一場會議上說：“你們這些人，不是死在酒桌上，就是死在床上。”

報導稱，此外，馬雲的一些老朋友也透過各種投資工具獲得螞蟻集團的股份，其中包括一些中國富豪，例如房地產大亨盧志強、網路遊戲公司董事長史玉柱，以及復星國際共同創辦人郭廣昌。報導稱，習近平並不樂見螞蟻集團的上市為太子黨輸送巨大利益。在習近平看來，這無疑會擴大收入差距，損害他消除貧困的努力。江志成和報導中提到的其他螞蟻集團投資者均不予置評。

報導文末提到，螞蟻集團現在將進行整改，基本會成為一家需要遵守銀行業資本要求的金融公司，但需要一段時間才能完成。有官員透露，螞蟻集團能否重啟IPO目前還不在政府高層的議程內。

《華爾街日報》記者魏玲靈在推特上寫道，“在西方，馬雲一直被視為中國民營企業家動力的縮影。實際上，他早已成為中國擡高政治上有關係的企業的‘特殊交易’經濟的一部分。卻是一個 ‘紅色資本家’。”