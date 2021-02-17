蔡英文下令更改海巡署225艘艦艇船舷名稱ROC上方加TAIWAN

台灣海岸巡防署日前在「國安高層」指示下，以避免與中國大陸海警船混淆為由，下令改變所有艦艇船舷上現有的國號及機關名稱的文字塗裝，在現有英文字「R.O.C. COAST GUARD」(中華民國海岸巡防隊)上方，增加英文「TAIWAN」字樣，字體更大，筆畫更粗，更為明顯。

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到目前為止，海巡署已經調整完成新北艦、謀星艦、台東艦、澎湖艦的國名及機關名稱新塗裝，未來台灣海巡署225艘大小艦艇，都將全部改成這樣的名稱。

台灣總統府今天透過臉書貼文證實，媒體報導的這位「國安高層」就是總統蔡英文，貼文指出，在中國單方面推動的「海警法」於2月正式生效後，周邊國家的海巡工作比起過去更為吃重；面對「灰色地帶衝突」的應對，在船舷上增加明顯的TAIWAN字樣，能讓台灣海巡艦艇有更清楚的辨識，更安全的執法。

總統府臉書透露，去年12月11日， 蔡英文前往高雄主持安平艦下水典禮，在蔡英文結束視察，要上車離開之前，她稱讚海巡署官員說，「很好！但如果能在海巡艦艇上塗裝TAIWAN，讓海巡執法時能夠被國際更清楚辨識，就更好。」

除了海巡艦艇新增「TAIWAN」的英文字，台灣現在已經在華航貨機機隊的機身，陸續改名稱，把華航的英文名稱「China Airlines」，從機側前端最醒目位置移到機尾並縮小，原來最醒目位置則寫上代表貨機的「Cargo」，然後費盡心思把台灣地圖隱藏在第一個字母「C」的裡面。但這樣的做法，台灣獨派並不滿意，內部還在折衝當中；華航機隊的塗裝未來是否比照海巡艦艇，新增並放大「TAIWAN」字樣，行政院秘書長李孟諺說，要再了解。

國民黨立委陳以信表示，海巡署艦艇現有塗裝與中國海警船原本就不同，官方稱執法上會與中方艦船「混淆」，聞所未聞。他表示，海巡署將「TAIWAN」字樣置於ROC的上方，「意義完全不同」，「希望此舉沒有意識形態的考慮」。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲說，中國大陸海警船的塗裝，在船舷側邊是簡體字的「中國海警」加上英文的CHINA COAST GUARD，與台灣海巡艦艇的繁體字「海巡署」加上英文的ROC COAST GUARD有明顯區別，被誤認的可能性非常低。而且海上巡邏作業，在進入目視範圍之前，早就先用無線電確認身分了。

他提醒，海巡艦艇是國家的執法武力，其名稱所具有的國家象徵性，不下於國軍；目前兩岸「政治互疑」嚴重，官方做此決定前，有無對可能的風險縝密評估？例如是否會對兩岸海上執法單位在台灣海峽海域搜救上的聯繫造成不良後果？甚至引發大陸海警船以跨越中線執法作為報復，進而導致兩岸衝突風險上升？