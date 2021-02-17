黎智英獄中再被捕 涉與律師助理遊說外國制裁兼助「12港人」偷渡 被控勾結外國勢力

一名律師樓助理涉嫌與壹傳媒人創辦人黎智英等人進行眾籌和國際遊說，謀求制裁香港，並涉嫌協助「12港人」案的李宇軒偷渡到台灣，被控觸犯《港區國安法》之下的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪和涉嫌「串謀協助罪犯」罪，他今(17日)天在西九龍裁判法院提堂，暫時毋須答辯，繼續還柙至4月14日再訊。

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被告陳梓華，29歲，是國安法落實以來第五名被控觸犯國安法人士，他曾於去年10月與其餘八人因涉嫌協助12港人偷渡到台灣而被捕，及至前日(15日)在寓所被捕，而同案的黎智英，則遭警方昨晚到赤柱監獄予以拘捕，據傳媒報道，罪名與陳梓華相同。但黎智英因被指組織和參與「8.18流水式集會」而在同一時間於另一法庭受審，陳梓華提訊時，控方未有提及黎智英會否被加控相關罪名。黎智英現時已身負三案，涉及欺詐、勾結外國勢力等罪。

雖然被告曾被捕而獲得保釋近四個月，但控方今午在庭上指，被告有潛逃及重犯風險，反對被告保釋。身為國安法指定法官的總裁判官蘇惠德聽畢控辯陳詞後，拒絕被告保釋。

根據控罪書，陳被指於去年7月至今年2月中期間，與壹傳媒創辦人黎智英前私人助理Mark Simon、12港人案中的李宇軒及「我要攬炒」團隊成員劉祖廸等人串謀請求外國或境外機構人員對香港或中國實施制裁、封鎖或採取敵對行動，觸犯「勾結外國及境外勢力危害國家安全」罪。

至於協助罪犯的控罪，是指被告於去年7月至8月23日(即12港人被中國海警截獲的日子)期間，在知悉李宇軒觸犯國安法的勾結外國或境外勢力罪後，與李和黎智英及其他人串謀，非法協助李宇軒離開香港到台灣，意圖妨礙當局拘控李。

根據警方紀錄，自《港區國安法》去年7月生效後，至今有98人(81男17女)涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被拘捕，他們年齡介乎16歲至79歲；而被正式檢控的，共有4人，分別是首名被控觸犯國安法的唐英傑，他被指去年 7 月 1 日駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞向三名警員，被控「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」；前學生動源召集人鍾翰林被控違反「分裂國家罪」等罪；外號「美國隊長」的馬俊文被控煽動他人分裂國家罪；以及黎智英被控勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪。至於警務處長鄧炳強本月初指有8人因執行國安法被控，警方消息人士向傳媒解釋，當中包括四名以國安法執法、但並非以國安法罪名起訴的被告，當中包括人民力量副主席譚得志、壹傳媒營運總裁兼時任財務總裁周達權、行政總監黃偉強及一名去年被控藏有胡椒彈槍的香港理工大學生。