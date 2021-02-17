3名朝鮮黑客被指進行大型網絡攻擊遭美國起訴

美國周三宣布起訴三名朝鮮人，他們被指控對企業和金融機構進行一系列大型網絡攻擊，特別針對加密貨幣領域，涉及總金額總金額約13億美元，受影響的包括銀行和電影製作公司。

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聯邦檢察官的起訴書指，這三名朝鮮人涉及多起犯罪活動和網絡攻擊，包括入侵索尼影業，理由是電影公司曾經製作一套名為《刺殺金正恩》的電影。他們並涉嫌入侵多間位於南亞、東南亞、墨西哥和非洲的銀行，安裝惡意軟件，企圖奪取加密貨幣用戶的資訊。這三名朝鮮黑客並涉嫌參與製作勒索軟件WannaCry。

根據提交給洛杉磯法院的起訴書，這三名網絡攻擊嫌犯隸屬於朝鮮軍事情報系統，而這一朝鮮情報系統已發起網絡攻擊行動引起注意。

美國聯邦調查局相信，3名疑犯正身處朝鮮，曾經到過包括中國和俄羅斯等國家。