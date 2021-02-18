不理北京警告 拜登延續四國聯盟

美國當局周四宣布，將與澳大利亞、印度和日本舉行四方會談。以此顯示，儘管北京多次警告，美國新總統拜登決定延續針對北京的“四國聯盟”戰略。

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美國國務院表示，國務卿布林肯將與澳大利亞、印度及日本外長舉行會談，會談內容包括新冠疫情及氣候變化。美國國務院發言人稱，這一會談對於四國聯盟共建一個和平開放自由的印太地區、迎接共同面臨的挑戰至關重要。

四國聯盟始建於2007年，日本前首相安倍晉三大力推動，希望四國共同抵禦制衡越來越野心勃勃的中國。去年11月，四國在孟加拉海灣舉行了規模很大的聯合海上軍事演習。

去年10月初，美、日、印、澳四國聯盟外長東京會議同意聯手應對中國挑戰，當時剛剛上任的日本新首相菅義偉在和"四國聯盟"外長見面時表示，面對新冠疫情的挑戰，以"自由開放的印太"戰略應對中國的日益蠻橫越來越重要。

中國官媒『環球時報』日前警告美國總統拜登，延續“四國聯盟”戰略將是一個“嚴重的戰略失誤”，警告企圖限制北京影響力將會冒着“嚴重戰略對抗”的風險。

拜登的國家安全顧問蘇利文1月底明確表示將在一定程度上延續特朗普政府的安全戰略，他表示，中國企圖顯示中國模式勝於美國模式，美國和民主國家友邦聯手應對中國，將會更有效力。美國應強化自身民主體制，讓中國為自己“好戰的”姿態“承擔後果”。

蘇利文還讚揚特朗普政府延續了四國聯盟，新政府將“維持和發展這一形式”。