世衛顧問：實驗室泄露並非是陰謀論

Jamie Metzl是世界知名的基因學專家，是世衛組織的顧問，也是美國總統拜登的親近人士，他從一開始就認為新冠病毒可能來自實驗室泄露，而世衛調查團的“令人震驚”的中國之行更使他堅信病毒來自實驗室。以下他與法國觀點周刊亞洲部門記者Jérémie André的訪談內容。

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Jérémie André: 您在觀看世衛組織調查團在武漢發表的記者會時有何感想？

Jamie Metzl : 世衛組織調查團與中國當局共同舉行的這場記者會十分令人震驚，觸及了底線！與其進行認真地病毒調查，世衛組織地特派專家們卻成為中國官方的宣傳人員，傳播什麼冷凍食品傳染病毒的可能性，而將實驗室泄露的問題一律排除，我相信這並不是當初他們前往中國之前的想法。但是，他們從一開始就處於弱勢，無論是專家小組的組成還是在中國的調查方式都由北京強加，專家們不能獲得他們所需要的數據，更不能自由獨立地展開調查。

Jérémie André: 但是，世衛組織專家組有成員確認說他們獲得了病毒自然來源地證據，他們認為這同飼養以及買賣野生動物有關，這是事實嗎？

Jamie Metzl : 這些都只不過是猜想，他們只不過是重複中方的觀點，既然華南海鮮市場銷售冷凍食品，但是，上述說法已經提出一年多來，專家們依然沒有拿出明確的證據證明病毒從動物傳染給人類的具體例證。所以，世衛組織的專家們事實上應該承認他們在中國並沒有發現任何新的證據，應該承認他們到中國是為了收集第一手的資料為進行更加深入的研究，而如何缺乏必要的數據，他們就無法進行調查。所以，我認為他們的中國之行只是為了收集資料，而並不是進行調查。世衛專家們的錯誤就在於將一個初步的推論當作是一個最終的調查結果。

Jérémie André: 那世衛專家為什麼要這麼做？

Jamie Metzl : 我覺得這裡面有許多心理因素。專家小組的成員們首先感到十分榮耀能夠被挑選參加一個如此重要的調查團。他們在被隔離兩周之後才在中國科學家的陪同下，在中國官方的監督之下進行調查，最後他們被邀請參加記者會，他們的目的是為了顯示與中國方面的緊密合作。而事實上，他們的行為缺乏明知。不過，這也是由於世衛組織這種機構的性質，因為他的存在依賴於其成員國，世衛組織並不希望與他的任何一個成員國對抗，而且他的運作本身充分依賴於其各大成員國。不過，世衛組織已經意識到他們與中國之間存在問題。

Jérémie André: 在離開中國之後，世衛組織專家組組長Peter Ben Embarek在接受科學雜誌採訪時完全改變了其在武漢時的立場，世衛總幹事譚德賽也同樣排除了冷凍食品傳播病毒的可能性，並且強調不排除實驗室泄露，這究竟是什麼原因？

Jamie Metzl : 包括我在內的與世衛高層有接觸的人都明確提出世衛專家組在武漢新聞發布會上的言論與立場缺乏證據，尤其是有關冷凍食品的說法。今天看來，這一點更加明顯。譚德賽能夠即使更正立場，值得慶賀，必須明白的是，世衛組織是一個十分脆弱的機構。新冠疫情爆發之後，世衛組織的第一個專家團就因為來自北京的阻撓而推遲了一個月才得以前往中國，世衛組織十分清除他們與中國政府之間存在問題，不過，無論如何，中國今天是國際上一個重大的國家。譚德賽能夠及時更正這已經是第一步，下一步要看的是專家組將公布的調查報告的內容，報告必須強調進行國際性的調查的必要性。

Jérémie André: 您個人從一開始就認為病毒可能來自實驗室泄露，在沒有任何證據的前提下，您的推測是建立在什麼論據上的？

Jamie Metzl : 我確實從疫情爆發的初期就認為病毒可能來自實驗室泄露，我認為這並不是陰謀論。作為世衛組織的顧問，基因研究專家以及對亞洲十分了解的專家，我有充分的理由相信實驗室泄露論。因為我知道，如果因冠狀病毒傳染而引發大規模傳染，那麼，病原地應該在蝙蝠出沒的中國的熱帶地區，而不應該爆發在武漢這樣的大都市，這裡是大陸性氣候，離蝙蝠等動物十分遙遠，這裡的居民也沒有人吃蝙蝠。另外，我對中國十分了解，曾經撰寫了研究東南亞古代歷史的論文，我知道中國政府是一個不可信任的政權。對他們來說，編寫歷史是他們賴以生存的支柱。2003年，非典時期，正如2019年年底時一樣，他們首先想到的是如何掩蓋事實。政府刪除了有關實驗室的所有數據，關押試圖向外界傳播真相的公民記者。必須指出的是，北京政權是一個繼續對毛澤東頂禮膜拜的政權，而專家們今天一致認為，毛澤東在大躍進時期餓死了4500萬中國人。

Jérémie André: 實驗室泄露具體會是如何發生的呢？

Jamie Metzl : 必須強調的是懷疑病毒來自實驗室泄露並不是指控中國當局蓄意犯罪，有目的地的對外散布病毒。1999年，美軍誤炸中國駐南斯拉夫領事館時我在美國政府任職，我知道許多中國人都認為是美軍蓄意轟炸，但是，事實並非如此，因為事故確實難免會發生，而不可饒恕的是試圖掩蓋事故，並且阻擋任何人進行調查。今天我們都知道，2012年，中國雲南有六名礦工患有類似新冠病毒感染的疾病，他們中有三人死亡。2013年，武漢病毒實驗室的學者前往雲南採集了病毒，並且將病毒帶回實驗室，檢測除了一個被叫做RATG13的病毒基因序列，這一病毒被認為是最接近Sars-Cov-2的病毒。我們也知道武漢實驗室從事基因增進功能的研究（gain-de-fonction ），也就是給病毒增加一些新的功能，目的是增加冠狀病毒進入人體細胞的功能，這可能也是為什麼新冠病毒的S蛋白能夠如此輕易地侵入人體細胞，類似地研究地目的並不是要製造生物武器，而是為了研究一旦帶有類似功能地病毒自然出現應該如何應對。至於病毒如何會在武漢傳播？這其中有幾種可能性：或者是研究人員被病毒感染，或者實驗室沒有合適地處理垃圾。在中國官方拒絕提供任何信息地前提下，我們只能停留在猜測階段。而這更加顯示了實驗室泄露的可能性。

Jérémie André: 搞清除病毒來源為何如此重要？為何不能對此不再追究而集中精力致力於應對疫情？

Jamie Metzl : 倘若一家飛機實事，大家都認為必須找到實事的原因從而加強航空安全。因此，必須找到病毒的真實來源以避免類似的疫情不再發生。發生大規模流行病的威脅確實存在，氣候變化，大規模工業養殖業等等都是爆發大流行病的因素，但是，如果是實驗室的科學家引發的流行病，那就更加應該加強安全。我們不能夠讓類似的災難再度發生。這並不應該是一個政治敏感問題。令人遺憾的是特朗普總統最先提出了實驗室泄露的問題並且將它作為政治操作的素材。

Jérémie André: 您不擔心會被認為與特朗普同流合污嗎？

Jamie Metzl : 我是一個進步主義者，我一生都為捍衛人權而奮鬥。我並不是特朗普的支持者，很遺憾是他最先提出了實驗室泄露的可能，並且以此掩蓋其政府在諸多問題上的失敗，但是，特朗普提出的並不一定都是錯的！

Jérémie André: 您非常了解拜登總統，您認為他對追蹤病毒來源會做些什麼？

Jamie Metzl : 我建議調查可以以以下三種方式進行：明確制定一個科學的病毒源頭調查所必須遵循的步驟，這完全又可能在世衛組織的框架之下進行。倘若真如 Peter Ben Embarek 所言世衛組織無力負責調查工作，那就必須組建一個民主國家的聯合調查，不僅對病毒的源頭進行調查，而且還必須對應對疫情等多個方面的情況展開調查。最後，美國民主與共和應該效仿當年911事件之後組建兩黨調查委員會，其目的並不是追究某一個人的責任，而是為了使未來更加安全。

Jérémie André: 您對Peter Ben Embarek 提出的將案件遞交給聯合國處理的建議有何評論？

Jamie Metzl : 對聯合國來說將是一個巨大的挑戰，但我認為應該作出嘗試。當然，為此必須賦予聯合國足夠的權力，例如，效仿當年對核武器以及生物武器的審查人員給予足夠的權力。這也可以加強聯合國的影響力。

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