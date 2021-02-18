中國向阿爾及利亞捐贈20萬劑新冠疫苗。

阿爾及利亞將在2月份收到20萬劑中國國藥集團生產的新冠疫苗。

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中國駐阿爾及利亞大使李連和周四對阿爾及利亞國家新聞機構APS說，阿爾及利亞將在未來幾天收到中國捐贈的20萬劑中國國藥集團生產的新冠疫苗。

中國大使說，中國將繼續“根據阿爾及利亞表達的需求，提供必要的支持和協助”。

法新社的報道指出，北京和阿爾及爾是長期的盟友，有着密切的經貿關係。

疫情初期，中國派遣了一個病毒學家團隊前往阿爾及利亞，並向阿爾及利亞提供了呼吸機以及防護和檢測設備。

阿爾及利亞衛生部長Abderrahmane Benbouzid補充說：“阿爾及利亞將在2月份收到20萬劑中國疫苗，並將在新冠疫苗全球獲取機制（Covax）的框架下，再獲得70萬到80萬劑，日後還會有其他數量的疫苗。”

根據阿爾及利亞衛生部的藥房負責人Wahiba Hadjoudja，在非洲聯盟所屬的非洲預防流行病研究所的框架下，阿爾及利亞在4月底還會收到9百萬劑疫苗。

此外，阿爾及利亞當局還表示，正在與俄羅斯談判，以期在阿爾及利亞生產俄羅斯的疫苗（Sputnik V）。

法新社的報道還表示，阿爾及利亞於1月30日用5萬劑俄羅斯疫苗啟動了第一批疫苗接種活動，此後，阿爾及利亞也收到了5萬劑英國阿斯利康疫苗。

根據阿爾及利亞衛生部的數據，該國自2020年2月25日出現第一個新冠病例以來，官方統計的總感染人數是大約11萬1千500人，其中近3千人死亡。

另據法新社報道，津巴布韋周四開始了疫苗接種運動，在此之前三天，津巴布韋收到了中國提供的20萬劑國藥集團的疫苗。