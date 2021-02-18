中國否認支持緬甸軍事政變：中方不願看到緬甸當前局面

近日，有很多諸如“中國在背後支持緬甸軍事政變”等說法在緬甸傳播，並有緬甸民眾因此稱要抵制中國貨物。對此，中國外交部發言人華春瑩2月18日表示，“中方鄭重、負責任地聲明，網絡上有關中方在背後動作的說法完全是謠言，其意圖是挑撥中緬關係。”

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會上，有記者提問，“由於有些謠言稱中國在緬甸政局變化中支持緬甸軍方，緬甸國內反華情緒上升。有人在中國駐緬甸大使館前抗議，要求中方停止支持緬軍方，並呼籲抵制中國商品。你對此有何評論？中方是否擔憂在緬中國人的安全？”

華春瑩回答說，“對此，中國駐緬甸大使陳海已經接受媒體採訪，詳細地闡述了中方立場，並對有關謠言進行了澄清。今天我也願藉此機會再次鄭重聲明，網絡上的那些完全是謠言，目的是要破壞、挑撥中緬友好關係。”

華春瑩說，“對於緬甸發生的事情，我們已經多次闡述了中方的立場。中國是緬甸的友好鄰邦，緬甸民盟和軍隊同中國都有着友好的關係，出現當前這樣的局面是中方不願意看到的。我們希望緬甸各方以人民的意願和利益為重，通過對話，在憲法和法律的框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。”她稱，“中國的企業和公民在當地為緬甸國家建設和中緬友好合作貢獻了力量，我們希望緬甸有關方面採取切實措施保障他們的安全。”