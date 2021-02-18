緬甸軍政府網頁遭遇駭客襲擊

2月18日星期四，緬甸軍政府管理的多個與政府、軍方有關的網站遭遇駭客襲擊，作為對當局連續四個夜晚關閉互聯網的回應。澳大利亞墨爾本皇家理工大學（RMIT）專門負責網絡安全問題的專家瓦倫（Matt Warren）認為：駭客的攻擊行動大概是為了引起公眾對緬甸抗議活動的更多關注。

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一個自稱為“緬甸駭客”的組織將攻擊的目標鎖定中央銀行網站、緬甸軍方的官方網頁、國營廣播電視台MRTV 、港口管理部門以及食品和衛生安全局等官方網站。駭客組織在其臉書頁面表示：他們發起此一攻擊行動，是為了“緬甸的正義而戰”，如同“在政府網站前發起的一場大規模的抗議示威”。

本月初，緬甸發生軍事政變後，抗議活動不斷，全國各地數以萬計的示威民眾連續多日舉行抗議，表達了對軍事政變推翻昂山素季領導的民選政府的強烈不滿。

澳大利亞墨爾本皇家理工大學（RMIT）專門負責網絡安全問題的專家瓦倫（Matt Warren）認為：駭客的攻擊行動大概是為了引起公眾對緬甸抗議活動的更多關注。瓦倫向法新社表示：駭客採取的主要行動包括阻斷服務或破壞網站，影響有限。

總部設在倫敦的網絡安全監控和互聯網治理的非政府組織NetBlocks注意到：星期三凌晨一點，緬甸再次斷網，全國聯網率降至平時的21%。此前，聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯斯周三獲悉當局向仰光派兵的消息後，對該國暴力事件升級表示了憂慮。