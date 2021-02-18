美國對伊朗政策開始轉彎了

2021年2月10日，伊朗人在德黑蘭的阿紮迪（自由）廣場紀念伊斯蘭革命42周年。

美國拜登政府對伊朗政策正在加速調整：同意出席伊核談判，減輕伊朗外交官出入美國限制，撤銷特朗普政府寄給聯合國恢復國際對伊制裁文件等等。

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伊朗最近威脅，如果美國政府不取消2018年對其實施的經濟制裁，再過幾天如期實施去年12月通過的一項法令：限制國際能源機構專家根據『伊核協議』檢查其核設施以及一些被懷疑用於發展核武的軍用設施。

為此，當年參加與伊朗核談判六國中的四國，美國，法國、英國，德國外長星期四緊急磋商後發表文告，一方面警告伊朗如果限制國際核檢查，將“非常危險”，另一方面則表示，美國國務卿布林肯表示，只要伊朗嚴格遵守『伊核協議』，美國就會與伊朗展開對話。

星期四齣現了幾個重要跡象：

美國接受歐洲邀請，參加伊朗出席的談判。美國國務院發言人周四表示，美國接受歐洲聯盟邀請，與相關各方共同在伊朗出席的情況下就伊朗核問題進行談判。美方表示，這一談判指的是六加一談判。所謂六加一談判，指的是法國、美國、英國、俄羅斯、中國、德國與伊朗的限制核計畫談判。六加一談判於2015年達成『伊核協議』，但特朗普政府後來單方面退出，並於2018年全面恢復對伊制裁。

美國宣布減輕對伊朗外交人員來往紐約限制。特朗普政府曾規定，包括伊朗外長在內的所有伊朗外交人員，只能在聯合國總部及其附近幾個街道出入，明確規定伊朗外交人員從肯尼迪機場進入紐約以及從紐約前往肯尼迪機場的路線。根據拜登政府最新決定，從今以後，伊朗外交官可在紐約及周邊地區自由活動，

美國致函聯合國，撤銷去年九月特朗普政府寄給聯合國安理會關於重新向伊朗施加國際制裁的文件。美方在這一最新寄出的函件中指出，國際對伊朗的制裁已通過聯合國2231號決議案取消，因此，多數安理會成員國認為，特朗普政府九月份宣布對伊朗重新施加國際制裁是無效的。

這是否意味着美國將一如伊朗方面所希望，全面取消特朗普政府恢復的對伊制裁，作為交換，伊朗將嚴格遵守『伊核協議』限制伊朗發展核計畫的規定？可能將取決於未來與伊朗的談判。