美媒：江澤民孫、賈慶林婿秘密投資螞蟻惹習近平不滿

阿里巴巴旗下螞蟻集團去年上市計畫急煞車，惹來市場眾多猜測，美國傳媒《華爾街日報》昨提供一個新想法，該報引述消息報道，中國政府在調查螞蟻股權結構後發現，前國家主席江澤民的孫子江志成，以及有「江派上海幫」之稱的中共政治局前常委賈慶林的女婿李伯潭等「江派」人物以及其他「紅二代」均是螞蟻的秘密投資者。

廣告 繼續瀏覽後續

該報稱，中國限制離岸或中國以外的公司不能投資支付業務，但與阿里巴巴集團創辦人馬雲交情匪淺的江志成，其創辦的「博裕資本」在港上市本應不能入股螞蟻，但它卻利用迂迴的方法投資螞蟻。方法是先在上海成立名為「博裕廣渠陶然（上海）投資管理合夥企業」的子公司，再透過這間子公司投資一家上海投資公司，再由這間公司投資一家名為北京京管投資中心的私募基金，最後由這私募基金出面投資螞蟻。

該報續稱，螞蟻分別於2016年和2018年集資45億美元和218億美元，「北京京管」皆有參與，而「北京京管」最終持有螞蟻近1%股權，成為螞蟻十大投資者，但在螞蟻的招股書中，沒有披露博裕與北京京管的關係。

另一名螞蟻秘密投資者是賈慶林的女婿李伯潭，李是北京昭德投資(Beijing Zhaode Investment Group）的控制人，報道指，昭德同樣利用博裕的方法，透過多層控股，最後以上海眾付股權投資管理中心負責投資螞蟻。

據報，若螞蟻於去年成功上市，馬雲和螞蟻高層，以至相關「紅二代」均可從中獲得數以十億美元計的收益；加上潛在受益權貴多為中國國家主席習近平刻意打壓的「上海幫」、「太子幫」等政敵，習近平不願見到此情況；另外，習亦認為，上述人等籍螞蟻上市賺取豐厚利潤，會進一步擴大中國的貧富懸殊，削弱其滅貧措施效果，故在螞蟻上市前夕叫停。報道補充，習近平並非介意「江派」藉上市賺取利益後向「紅二代」作出利益輸送。

報道又引述了解調查情況的官員表示，螞蟻集團的整改將需要一段時間才能完成。其中一位官員更表示，該公司能否重啟IPO，目前還不在政府高層的議程內。