美日印澳四方安全對話會議呼籲緬甸回歸民主

由美國、日本、印度和澳大利亞組成的"四方安全對話"（Quad）周四舉行電話會議。美國國務院表示，美國聯合日印澳一致呼籲緬甸必須迅速回歸民主。另外，英國和加拿大宣布制裁緬甸軍方將領。

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法新社消息，美國國務院發言人普賴斯表示，國務卿布林肯在首次參與的"四方安全對話"會議上強調，緬甸迅速重新恢復民選政府的必要。美國國務卿布林肯與日本外相茂木敏光、印度外長蘇傑生及澳大利亞外長潘恩舉行進行電話交談後表示，加強該地區民主應為優先要務。

緬甸軍方逮捕了包括諾貝爾獎得主昂山素季在內的民選領導人，並宣布為期一年的緊急狀態，指責去年11月大選舞弊。選舉委員會駁回了軍方的指控。

日本在去年10月在東京舉行由四方安全對話4國外長親自參與的會議，四方對話被視為平衡中國日益強大軍事和經濟實力之舉。周四舉行的線上會議是美國新任總統拜登上任以來的第一次。

日本外相茂木敏光表示，"隨着現有國際秩序在各個領域不斷遭受挑戰，我們這些共享基本價值觀並堅定致力於在法治基礎上強化自由與開放的國際秩序的國家，將扮演越來越重要的角色"。茂木敏光表示，4國部長也達成共識，強烈反對訴諸武力的行為。

4國外長並就共同應對新冠疫情及氣候變化等議題舉行磋商。四國外長並同意今後至少一年舉行一次安全對話會議。

去年10月，美、日、印和澳大利亞四國外長在東京舉行會議，就如何應對中國在該地區的擴張進行磋商。時任美國國務卿蓬佩奧呼籲建立4國聯盟，共同遏制中國在該地區的擴張。

另據報道，英國和加拿大先後宣布制裁緬甸軍方將領，要求他們為發動政變奪權承擔責任。

英國表示，將對緬甸國防部長、內政部長和內政部副部長實施凍結資產和旅遊禁令，並將採取進一步措施，防止英國對緬甸的援助間接支持緬甸軍政府，英國並將阻止英國企業與緬甸軍方的合作。

英國外相拉布表示，將會與國際盟友一道追究緬甸軍方侵犯人權的責任，並為當地人民尋求正義。

加拿大外交部也表示，將會對9名緬甸軍官實施制裁。加拿大認為，這次政變導致大規模拘捕、使用武力和限制民主自由。

另外，聯合國獨立調查員接受美聯社訪問時表示，部署在緬甸的若開邦邊境地區士兵正轉移到多個城市部署。聯合國調查員擔心當地局勢升溫，導致流血衝突。