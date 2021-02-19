七國集團峰會承諾向貧窮國家提供疫苗款項增至75億美元

七國集團領導人周五舉行的線上會議承諾，向全球最貧窮國家提供疫苗款項增至75億美元。七國集團領導人首次與美國新總統拜登舉行的峰會承諾讓2021年成為重回多邊主義的轉折的一年。拜登宣稱："美國回來了"，"跨大西洋聯盟回來了"。

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法新社消息，在入主白宮一個月後，奉行與前任總統特朗普截然不同的外交政策的拜登與七國集團領導人舉行首次會議。拜登首先參加七國領袖視頻會議，與來自法英德，意大利，日本，加拿大和歐盟的領導人進行視頻會議。會議以應對新冠病毒大流行為主要議題；拜登隨後在慕尼黑安全會議上發表講話。

拜登宣稱，"我給世界帶來一個明確的信息：美國回來了，跨大西洋夥伴聯盟回來了"。

七國集團峰會同意針對新冠病毒疫情加強合作，並承諾對世界最貧窮國家接種疫苗的援助資金增至75億美元，確保有需要國家得到疫苗。聲明承諾，將加強世界衛生組織領導和協調作用，加快全球疫苗的研製和分發，與產業界聯合增強疫苗製造能力，增強信息共享， 保證疫苗的公平合理分配。G7聲明稱，"發揮我們民主，開放經濟和社會的優勢和價值觀，我們將共同合作，讓2021年成為多邊主義的轉折點，並推動復蘇提升我們人類健康，發展繁榮。

除了合作應對新冠疫情，七國集團領導人還討論了氣候變化議題，承諾將全球氣候變化和增強生物多樣性作為計畫的中心，實現清潔能源轉換，不遲於2050年實現凈零排放。七國集團領導人將在今年6月英國舉行的峰會上討論達成具體行動方案。