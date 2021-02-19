原奧運大臣橋本聖子出任東京奧組委主席

由於蔑視女性的發言，原東京奧運會、殘奧會組委主席森喜朗辭職，東京奧運會和殘奧會組織委員會18日召開理事會等會議，選出原奧運相橋本聖子（56歲）擔任新主席。

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橋本聖子1964年10月5日出生於日本北海道勇払郡早來町（現安平町），日本女性政治家。她是日本前競速滑冰運動員、自行車運動員，是罕見的曾經參賽過4屆冬季奧運會和3屆夏季奧運會的資深運動員，在1992年獲得阿爾貝維爾冬季奧林匹克的速滑1500米銅牌，她還作為自行車運動員3次參加夏季奧運。她總共7次在奧林匹克運動會出場，橋本聖子在1995年當選參議院議員，96年最後一次參加了亞特蘭大奧運會之後引退。她歷任日本奧林匹克委員會（JOC）副會長和日本滑冰聯盟會長等。2019年9月，作為奧運擔當大臣首次入閣。

東京奧運會、殘奧會組委會是公益法人，根據大臣規範，禁止公益法人幹部的兼職。為此，橋本就任奧組委主席後，將辭去奧運擔當大臣，她的後任由丸川珠代參議院議員(50)再次擔任。

丸川珠代為日本女性政治家、前朝日電視台播報員。自由民主黨所屬的參議院議員（當選2期）。曾經擔任過厚生勞動大臣政務官、參議院自民黨政策審議會長代理，以及第三次安倍改造內閣的擔任奧運相。

橋本在就任後的記者會上提出了“新冠疫情對策”和“男女平等”的問題，稱“我的任務是實現安全最優先的奧運，改變社會氛圍。將帶着緊迫感工作，致力於恢復國民對組委會的信賴”。首相菅義偉在官邸向媒體表示：“希望她向著受到國民和世界歡迎的安心安全的奧運而盡自己的全力。”

橋本聖子原本不打算推出自民黨，但是在野黨批判她留在自民黨內會違反國際奧林匹克委員會的“政治的中立性”的原則，因此橋本聖子決定脫離自民黨。