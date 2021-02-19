整治港台：報告斥問責意識薄弱 建議收權 廣播處長突遭撤換

被建制派人士視為眼中釘的香港電台(簡稱港台)，遭港府專責小組狠批，指其編輯管理「問責意識薄弱」，建議加強，並須強調身為總編輯的廣播處長和首長級人員的角色。同日，當局更突然撤換尚有半年便約滿的廣播處長梁家榮，由全無傳媒經驗的民政事務局副秘書長李百全於下月接任。傳媒學者梁麗娟認為，在北京加速管控傳媒的大氣候中，港府明顯向港台開刀，將權力集中管理層，方便管控，料其公共廣播角色進一步削弱，去政治化是大勢所趨。

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商務及經濟發展局局長邱騰華發表港台檢討報告時表示，已要求港台制訂行動計畫及時間表，落實報告的改善建議。他回應提問時表示，港台享有編輯自主，但並非不受監管。至於廣播處長沒有傳媒經驗能否服眾，邱騰華表示，這並非必然的，過往亦有政務官出任廣播處長。

曾力抗港府委任的港台顧問委員干預的港台副廣播處長陳敏娟去年杪受壓請辭，事隔半年，其上級廣播處長梁家榮雖然快速按中國廣電總局公布，中斷英國廣播公司(BBC)的國際頻道轉播節目，被指反應過敏，但仍須提早離任。港府今(19日)早突然公布，聘任合約原於本年8月屆滿的梁家榮，「經雙方同意後提前解約」。梁家榮其後在向員工發放的信函中形容，過去在任五年半，「激流蕩」；現時離去，「寵辱無驚，去留無意」。

至於新任的廣播處長，則是全無傳媒經驗的資深政務官李百全接任。公務員事務局局長聶德權說，港府會繼續致力培育港台內部人才，以便透過既定機制填補高層職位。

有93年歷史的港台，雖是政府部門，但因是廣播機構而擁有較大彈性，並與政策局簽訂《香港電台約章》以維持其編輯自主，而絕大多數管理層亦由內部擢升。上世紀70年代的港台以BBC為模式發展，日益強調其公共廣播角色，不受政治和經濟壓力影響，但在政府和建制派壓力下，近年更似是公營廣播。

而因應投訴於去年7月成立的檢討港台管治及管理專責小組今早亦公布檢討報告，指港台「編輯管理制度存在缺失」，權責畫分不清，「問責意識薄弱」；遇敏感投訴未有適時上報。報告又指，編輯決定主要由個別製作單位的人員作出，總編輯及高層管理人員角色被動。

為此，小組建議港台加強編輯管治，制定穩健和透明的編輯流程，清楚界定各人責任，「強調總編輯及首長級人員的決策角色」；制定一套全面的編輯政策及詳細指引，供全體員工跟隨；另外，港台更須與港府委任的顧問委員會建立「積極的夥伴關係」，主動就編輯方針和投訴向對方諮詢意見。

中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟向本台表示，港府本身的問責意識薄弱，如何據此批評港台？這明顯是要向港台開刀，更換廣播處長後，政務官可以更理直氣壯地按港府指示辦事，她續稱，在北京加速控制傳媒的大氣候下，私營機構亦不得不低頭，更何況港台是政府部門！

她續稱，專責小組建議加強廣播處長和決策人員的角色，其實就是把現時下放予編導、監製等員工的自主權收回管理層，權力將更集中，這是政府微觀管理的慣技，而下級更不敢自由行事。可以預見，港台日後將更部門化，公共廣播角色會進一步減弱。

她預料，港台日後會「去政治化」，不會在政治事宜上挑戰政府，但在社會民生、文化等事宜上仍有可為，例如引入其他地區的文化節目，擴闊港人視野。