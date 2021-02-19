美台官方合作破獲跨國集團利用免簽證待遇赴美賣淫並通報加澳等國

經由美國「海關暨邊境保護局」通報，台灣警方近日破獲一個跨國賣淫集團，發現集團利用美國對台灣的免簽證優惠待遇，媒介年輕女性前往美國賣淫，兩年來已經有五十多名年輕女性透過這個管道前往美國賺皮肉錢。

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這事起源於美國海關暨邊境保護局，發見不少台灣年輕女性一個人前往美國，沒有薪資證明或入學許可，其中甚至有人從美國出境後再入境。於是過濾2018年1月到2020年2月曾入境美國的五十多名可疑台灣女子，攔截其中再入境的14人調查，其中有人坦承前往美國賣淫。

美國在台協會(AIT)去年六月把相關的情資轉給台灣，經刑事警察局國際科追查，這個月4日在台北市萬華區逮捕主嫌林姓女子，陳姓男子，及車夫林姓男子，三人都已認罪。

警方調查發現，31歲的主嫌林姓女子和美國色情應召華人業者合作，上網替想要前往美國的台灣賣淫女性申請美國旅行授權(ESTA)；從事酒店小姐經紀的29歲陳姓男子負責在臉書、IG、推特、微信張貼廣告，強調「赴美高薪工作」。

警方查扣計算機發現存有「美國通關指導原則」，教導女子入境時保持鎮定，面對美國官員詢問可回答訪友。台灣警方也發現，除了美國，這個集團還中介女子前往多倫多、溫哥華及雪梨、墨爾本賣淫。

台灣警方透露，台灣加入美國免簽證計畫多年，只要沒前科、在美國沒有犯罪紀錄或沒有被美方列入黑名單，經上網申請，可持台灣護照前往美國觀光或從事商務90天；犯嫌利用台美之間的入境惠待遇媒介性交易，引起美方重視，台灣將協助美方追查在美國的應召業者，並將情資通報給澳洲與加拿大。