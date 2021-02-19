香港失業率7% 創17年新高 料續攀升至年中

受疫情衝擊的香港經濟仍然疲弱，失業情況持續惡化，以致最新失業率升0.4個百分點至7%，創近17年以來新高，25.3萬人淪為失業大軍；另外，同期就業不足率亦升0.4個百分點至3.8%，更是深受沙士(中國稱非典型肺炎)打擊的2003年中以來的高位，受影響人數達14.8萬。官員承認勞工市場仍受壓，學者更預期失業率稍後或會升至約7.5%，促財政司在下周公布的財政預算案推提振措施，以免香港出現通縮。

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政府統計處昨(18日)午公布，經季節性調整的失業率由去年10月至12月的6.6%，上升至11月至今年1月的7%，僅較上一次高位的2004年2月至4月時的7.1%略低零點一個百分點。各行業中，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）最受打擊，失業率升0.7個百分點至11.3%，就業不足率更大升至6.6%的紀錄高位。若按年齡計算，24歲或以下的年齡層失業率持續破16%，較其他年齡層更受衝擊。

勞工及福利局長羅致光表示，最新的就業人數較上一個期間下跌0.5%至約363萬人，而受疫情影響的經濟活動仍需時回復正常，勞工市場短期內仍會受壓。事實上，失業綜援個案持續上升，上月升至接近二萬宗，按年增約57%。

經濟學者和經濟分析師一般認為，失業率仍未見頂，因為中港仍未通關，經濟衰退未止，加上不少僱主會在農曆年過後才裁員，失業率會攀升。當中，浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才預料，下次失業率或會升至約7.2%；中文大學商學院高級講師李兆波則估計，失業率稍後或會升至7.4%至7.5%。李更預料，隨着疫苗接種計畫即將開始，香港與深圳通關可期，但與鄰近地區的「旅遊氣泡」計畫不可能在年中前實現，即旅遊和零售每月損失的百多億元仍會持續，相信失業率要在本年第三、四季才有可能回落。

李兆波又說，失業人口突破25萬，或令市民的消費意欲降低，建議港府推出失業援助金，以提振市民消費氣氛與民生相關行業，以免出現通縮。