高檢高官王松苗空降香港中聯辦 大規模換班啟動

中國中央政府駐港聯絡辦公室將會進行換血，而徵兆之一是中聯辦秘書長一職已靜悄悄地由原最高人民檢察院辦公廳主任王松苗接替。時事評論員劉銳紹認為，以兼具政法和傳媒背景的王松苗出任中聯辦「大管家」，是期望更好地向港人宣示政策，這可收短期政治效果，但長久不會牢固。

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另外，作為中央駐港三頭馬車之一的外交部駐港特派員，亦會出現人事變動。外交部網頁顯示，出任外交部駐港特派員四年多的謝鋒，將會返回北京出任外交部副部長，接替卸任的鄭澤光，分管政策規畫、美大和拉美地區事務以及翻譯工作。不過，駐港特派員公署的網頁仍未更新資料，特派員一欄上仍是現年56歲的謝鋒，而當局亦未公布新任特派員人選。

中國港澳系統去年經歷大換班，港澳辦和中聯辦這兩辦主任履新前都沒有香港工作經驗，以致可以更沒有負擔地執行中央政策，而建制派傳媒《香港01》早前報道，中聯辦將出現「海嘯式」的大規模人員輪換，人數可達編製一半，規模之大，歷來罕見。

及至昨(18日)天，有建制派傳媒報道，中聯辦網頁顯示，中聯辦秘書長一職已換上王松苗，以接替另有任務的文宏武。這是繼被視為「習家軍」的原廣東省委常委、紀委書記施克輝1月擔任中紀委駐國務院港澳辦紀檢組組長之後，港澳系統又一高層調整。至於卸任中聯辦秘書長的文宏武，據了解，將會在港領導籌建跨媒體的「文化央企」。

現年52歲的王松苗，是安徽岳西人，中國政法大學法學博士，曾出任最高人民檢察院幹部、該院檢察日報社總編輯、高檢計畫財務裝備局局長，2016年至去年擔任高檢辦公廳主任兼新聞辦主任。他當時接受訪問時曾表示，辦公廳牢記國家主席習近平「身在兵位，胸為帥謀」的教誨。

時事評論員劉銳紹指出，「兩辦」其實都是要落實牢牢掌握香港管治權這北京原則，而王松苗兼具政法系統執行指示和傳媒經驗，可以更好地以法律包裝和走程序，並打好宣傳戰。他解釋，中共欲藉《港區國安法》來掌控香港的管治權，但在教育和行政事務上未必湊效，故需要王松苗這類人對外宣示和解讀。

但他補充，中共這手法，短時間內可能會有人信服，但若「本質」仍是實行封建或高壓管治模式，長遠難以令深受現代文明民主、自由和人權思想的港人接受，相信其政治成果不會牢固。