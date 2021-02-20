中國網民不信中印邊境衝突中方僅死4人 遭逮捕

中國一名網民質疑官方有關4名中國軍人死於中印邊界致命衝突的說法，而遭警方逮捕。該網民微博帳號被封，但惹禍的帖子仍在流傳。該網民認為“連去營救的4人都犧牲了”，“說明陣亡的不僅僅4人”。

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中國當局2月19日首次公開一段顯示去年夏天在中印邊界發生致命衝突的中方版本視頻。印方在衝突發生後立即宣布有20名印度軍人在那場衝突中死亡，並舉行了隆重國葬。

中國國防部在那次衝突發生8個月後的2021年2月19日才報告了4名中國士兵在那場衝突中死亡的情況。

一位網名“辣筆小球”的網路大V推斷中方真正的死亡人數可能不止4人。他說，“…你仔細品，犧牲的這4位都是因為“營救”而立功，連去救人的人都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人。這也是印度敢於第一時間公布陣亡人數和名單的原因，在印度看來，他們贏了，且代價更小。//”

據“維尼大帝”推特曬出“辣筆小球”的另一段評論：“最大的官--團長活下來了，看來這個團長個性是飛將+脫兔+神機+血路+強運”。在此基礎上，“外軍潰不成軍，抱頭鼠竄”。“反正我們贏了。”

“辣筆小球”出事後遭到“人肉”。據網絡綜合消息，這名80後男子，出生在南京，法學碩士，任“經濟觀察報”駐上海記者。但據中央社今天報道該消息時說，經濟觀察報已發文澄清，強調他已於2015年離職，現在的行為和公司無關。