中國高學歷和醫療人員新冠疫苗接種意願低

中國疾控中心2月18日發錶針對浙江醫療衛生人員新冠病毒接種意願調查，結果發現，高學歷人員和醫療人員顧慮副作用，懷疑疫苗有效性，接種意願較低。

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根據中國媒體澎湃新聞引述屬於中國疾控中心的期刊『中國疫苗和免疫』周四發表的『浙江省醫療衛生人員新型冠狀病毒疫苗接種意願和影響因素調查』，這一針對浙江省、市、縣三級756名醫療和疾控工作人員調查顯示，對於疫苗緊急使用，願意接種的佔42.46%，但疫苗上市後使用的接種意願則佔27.65%，明顯低於普通民眾的90%願意接種的意願。據分析，前者接種意願高，有政府組織推動因素，後者則為自願選擇。

上述論文的作者來自中國疾控中心和浙江省疾控中心，中國疾控中心主任高福也是作者之一。調查對象超過70%來自市區或城郊，近30%來自鄉下。中專及以下、大專或大學、碩士及以上學歷分別佔3.31%、77.78%以及18.91%。

在疫苗緊急使用中，女性、碩士及以上學歷者和醫療人員的接種意願低，分析顯示，這與高學歷人群接受的社交網絡信息更多、對疫苗有效性和副作用顧慮更多有關。

調查指出，對於不願接種的人群來說，顧慮最多的是“擔心新冠疫苗的副作用”(57.69%)，其次分別是“懷疑新冠疫苗的有效性”(34.14%)，“當地已無新冠病例，不需接種疫苗”(29.81%)，“新冠疫苗需收費”(24.52%)，“社區健康服務中心接種疫苗不方便”(8.66%) 。

根據報道，浙江省多地早在去年10月開展疫苗緊急接種工作，是中國最早大規模實施緊急接種的省份之一，截至1月28日，浙江已組織重點人群疫苗緊急接種101.8萬人、138.5萬劑次。

國際媒體近日報道，初步估計中國自去年12月起在境內接種國產疫苗後，至今接種的超過3120萬支疫苗，相當於每百人兩劑，接種程度似乎不如預期。