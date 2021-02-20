俄羅斯境內發現全球首批H5N8禽流感傳人病例 已通報世衛

俄羅斯周六宣稱，俄羅斯科學家在境內發現全球首批H5N8禽流感病毒株傳人病例，俄羅斯已將此"重要發現"向世界衛生組織通報。

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H5N8是A型流感病毒的亞型，對野生鳥類和家禽極為致命。H5N8通常與人類無關，但俄羅斯周六宣布，南部一座家禽飼養場有7人感染H5N8禽流感。這是人類身上首次發現這種高度致病的病毒。目前沒有人傳人證據。

俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局局長波波娃在電視轉播的談話中指出：俄羅斯已通報世衛關於全球首批H5N8禽流感病毒傳人資訊。波波娃表示，當局已經迅速採取有關措施，控制局勢。目前7名感染者癥狀較輕，尚未發現人傳人現象，但不排除今後病毒發生變異導致人傳人。